Elenco que ya había sido sancionado este año volvió a hacer noticia desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Pelean por no irse al fútbol amateur.

El fútbol chileno sigue haciendo noticia por sanciones administrativas y esta vez el elenco de Deportes Rengo sufre un nuevo mazazo. Los de la región de O’Higgins fueron castigados con resta de tres puntos, tras haber apelado a la medida.

El equipo de la Segunda División (tercera categoría del balompié nacional) había sido notificado de la sanción el pasado 9 de agosto, por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. ¿La razón? El pago fuera de plazo de las cotizaciones de junio de 2026.

Tras jugarse sus cartas en la apelación, los entes del Tribunal se mantuvieron firmes y ya es un hecho que el Oro y Cielo pierde dos puntos claves en la lucha por no bajar al fútbol amateur. Rengo disputa la liguilla del descenso en Segunda División.

Así se juega la lucha por no bajar en Segunda División

Deportes Rengo llegaba como líder de la liguilla del descenso en Segunda División. Los hombres de Víctor Fuentes fueron sancionados con pérdida de tres puntos, pasando de 11 a ocho unidades en su fase.

Foto: Deportes Rengo

“Con ese panorama, el Oro y Cielo sigue líder, pero solo un punto sobre Santiago Morning (juega hoy ante General Velásquez). En Segunda División descienden dos equipos al fútbol amateur, lo que mira Rengo de reojo.

En el fondo de dicha tabla figuran Real San Joaquín, con tres puntos, además del colista Atlético Colina. Los de la Región Metropolitana están en el fondo, solo con una unidad.

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Los de la región de O’Higgins ya habían sido castigados en mayo pasado. Ahí el Tribunal de Disciplina ratificó otra sanción por no presentar la garantía económica para el torneo y se le dio por perdido su duelo ante Provincial Osorno, por 3-0 y multa de 50 UF.