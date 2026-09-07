Uno que se formó en el Capo, y jugó en distintos clubes de la región, deja un legado en la zona. Emotiva despedida le dio Deportes Rengo.

Jornada triste para el fútbol chileno durante el reciente fin de semana. Es que en la región de O’Higgins una partida sacudió a distintos equipos de la zona, tras el fallecimiento de Daniel Ramos Machuca.

“Con profundo pesar, Deportes Rengo lamenta informar el fallecimiento de Daniel Ramos Machuca, exjugador de nuestra institución y capitán del plantel que en 2015 se consagró campeón de la Copa Absoluta de Tercera División”, informó el equipo.

Además de ser ícono en el Oro y Cielo, el hombre de 36 años pasó por más clubes de la región. Ahí hizo inferiores en O’Higgins, además de jugar en Colchagua, Tomás Greig y San Antonio Unido.

El último adiós en la región de O’Higgins

Daniel Ramos Machuca falleció la tarde del pasado domingo, donde toda la región de O’Higgins le dedicó emotivas palabras al baluarte y símbolo de Deportes Rengo. El club Oro y Cielo fue el primero en elogiar su nombre.

“Su vínculo con el fútbol y con nuestra comunidad nunca terminó. En la actualidad, Daniel se desempeñaba como director deportivo de la Academia y Escuela de Fútbol Oro y Cielo Renku, continuando su vocación por formar y acompañar a las nuevas generaciones de futbolistas”, destacó el club.

Ramos las hizo de capitán en el título de la Copa Absoluta de Tercera División, en 2015, por lo que la noticia de su partida pegó fuerte en el club que juega actualmente en Segunda División.

“Daniel se encontraba viviendo junto a su familia en la localidad de Lo de Lobos, comuna de Rengo… Descansa en paz, capitán. Tu nombre y tu historia vivirán siempre en Deportes Rengo”, cerró el club Oro y Cielo.