Pronósticos Real Madrid vs Inter: los Nerazzurri llegan encendidos al Santiago Bernabéu

El partido más atractivo de la primera jornada de la Champions League se juega en España. Revisa los pronósticos de Real Madrid vs Inter.
El Merengue recibe al Nerazzurri en un choque de potencias europeas. El partido, válido por la primera fecha del torneo, se disputará el martes 8 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu.
Pronósticos: Real Madrid vs Inter
Puntos clave para el partido de Real Madrid vs Inter
- El Real Madrid ha ganado 19 de sus últimos 21 partidos contra clubes italianos y 17 de sus últimos 19 partidos inaugurales en la competición.
- El Inter solo ha dejado de marcar en dos de sus últimos 19 partidos de Champions League, demostrando una gran consistencia ofensiva.
- Los campeones italianos tienen un registro negativo en España, sin poder ganar en sus últimas 13 visitas a equipos de LaLiga (4 empates y 9 derrotas).
- Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, está a un solo gol de igualar a Raúl González como el quinto máximo goleador histórico de la Champions League.
Cuotas: Real Madrid vs Inter
Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Inter
El Real Madrid inicia un nuevo ciclo bajo el mando de José Mourinho con la misión de recuperar el protagonismo en Europa. Los Merengues vienen de una dura derrota con Real Betis en el certamen español, luego de haber encadenado tres triunfos en las tres primeras jornadas.
Por su parte, el Inter llega como el vigente campeón de la Serie A y la Coppa Italia. El equipo dirigido por Cristian Chivu es un bloque sólido y experimentado, que viene de una racha de 15 partidos invicto entre todas las competencias. Comenzó el Calcio con tres victorias seguidas, la más reciente de forma agónica ante Napoli, pero su rendimiento en territorio español es su gran deuda pendiente, un factor que podría pesar en este crucial encuentro.
Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan
La capacidad ofensiva de ambos equipos hace que esta sea la apuesta más fiable. El Real Madrid ha marcado en todos sus partidos de Champions en el Santiago Bernabéu durante más de una década, una estadística impresionante. Sin embargo, su defensa no es infalible, habiendo mantenido su portería a cero en solo dos de sus últimos 17 duelos europeos en casa.
El Inter, por su parte, ha demostrado ser un visitante peligroso, marcando en 17 de sus últimos 19 partidos fuera de casa en Europa. Con delanteros de la talla de Lautaro Martínez, y el poder de fuego del Madrid con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, es muy probable que ambos equipos celebren goles.
Apuesta 1 | Real Madrid vs Inter – Ambos equipos anotan: Si – 1.57 en bet365
Apuesta de valor: Empate
Aunque el historial favorece al Real Madrid, las cuotas para su victoria son extremadamente bajas, lo que abre una oportunidad de valor en el empate. El equipo merengue se encuentra en una fase de transición con Mourinho, integrando nuevas piezas clave en su esquema. Este proceso podría tomar tiempo para consolidarse.
El Inter es un equipo mucho más estructurado y con una mayor consistencia europea en las últimas temporadas. A pesar de su mal historial en España, su solidez defensiva y experiencia competitiva podrían ser suficientes para neutralizar a un Madrid aún en construcción y rescatar un punto valioso del Bernabéu. La cuota de 4.10 ofrece un retorno muy atractivo para un resultado que es más factible de lo que sugieren las probabilidades.
Apuesta 2 | Real Madrid vs Inter – Resultado final: Empate – 4.10 en bet365
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Alineaciones probables en Real Madrid vs Inter
- Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Huijsen, Konate, Cucurella, Valverde, Bellingham, Diomande, Diaz, Vinicius Junior, Mbappe.
- Inter: J. Martinez, Pavard, Akanji, Bastoni, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Jones, Luis Henrique, Thuram, L. Martinez.
Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Real Madrid vs Inter
¿Quién es el favorito en el pronóstico de Real Madrid vs Inter?
El Real Madrid es el claro favorito según las cuotas, respaldado por su historial dominante en casa y su excelente registro contra equipos italianos.
¿A qué hora y dónde ver el partido?
El partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu el martes 8 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile). La transmisión dependerá de los licenciatarios locales que tengan los derechos de la Champions League.
¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?
La apuesta de valor más interesante se encuentra en el “Empate”, con una cuota de 4.10. Ofrece un alto retorno potencial considerando que el Real Madrid está en una fase de reconstrucción y el Inter es un equipo muy competitivo.
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