Pronósticos O’Higgins vs Unión La Calera: el Capo de Provincia necesita volver a ganar en El Teniente

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de O'Higgins vs Unión La Calera, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: O’Higgins vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si El mercado se cumplió en cuatro de los últimos cinco partidos de O’Higgins y en cuatro de los siete recientes de Unión La Calera. Además, ocurrió en cuatro de sus cinco duelos. bet365 1.80 Pronóstico Anota en cualquier momento: Arnaldo Castillo Arnaldo Castillo llega en racha, con cuatro goles en sus últimas cinco apariciones. Además, suma siete tantos en el torneo y nueve más entre Copa Chile, Copa de la Liga y torneos internacionales. bet365 2.10 Pronóstico Gol antes del minuto 29:00 La tendencia favorece un inicio con goles: ocurrió antes del minuto 29 en cinco de los últimos seis partidos de O’Higgins como local y en tres de las cinco recientes visitas de Unión La Calera. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 6 de septiembre, a las 13:45 horas en El Teniente, O’Higgins recibirá a Unión La Calera por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Los Celestes atraviesan una muy mala racha, con apenas una victoria, dos empates y siete derrotas en sus últimas 10 presentaciones en el certamen. Como locales, suman cinco caídas consecutivas y marchan undécimos con 24 unidades, a solo tres puntos de la zona de descenso. Los Cementeros están aún más complicados: son últimos con 14 puntos y no conocen la victoria desde el 21 de abril. Desde entonces, acumulan siete derrotas y cuatro empates.

En la previa de este partido, nuestro analista te presenta los mejores pronósticos de O’Higgins vs Unión La Calera, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

El gol no debería faltar en ninguno de los dos arcos

En cuatro de los últimos cinco partidos de O’Higgins en el Campeonato Nacional, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

En cuatro de los últimos siete encuentros de Unión La Calera, también marcaron ambos conjuntos.

Además, en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, tanto Celestes como Cementeros anotaron al menos un gol.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

La pólvora del Capo: Arnaldo Castillo atraviesa una racha goleadora

Arnaldo Castillo marcó cuatro goles en sus últimas cinco apariciones con el Capo de Provincia: anotó un doblete ante Deportes La Serena y convirtió frente a Colo Colo y Universidad Católica.

El delantero paraguayo suma siete goles en 20 partidos del torneo, además de haber marcado tres en la Copa Chile, tres en la Copa de la Liga, dos en la Copa Sudamericana y uno en la Copa Libertadores.

Anota en cualquier momento: Arnaldo Castillo – 2.10 en bet365

Gol tempranero en El Teniente

En cinco de los últimos seis encuentros de los Celestes como locales en la Liga de Primera, se registró un gol antes de que se cumpla el minuto 29.

En tres de los recientes cinco compromisos de los Cementeros de visitantes en el torneo, también hubo goles en ese primer tramo.

Gol antes del minuto 29:00 – 1.83 en bet365

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Cuotas 1X2 Cuotas: O’Higgins vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por bet365 O’Higgins 1.71 bet365 Empate 3.50 bet365 Unión La Calera 4.33 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de O’Higgins vs Unión La Calera: últimos partidos