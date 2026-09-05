Pronósticos Everton vs Manchester United: apuestas y cuotas destacadas en la fecha 3 de la Premier League

Revisa los mejores pronósticos y apuestas de Everton vs Manchester United por la Premier League. Análisis, cuotas y datos clave para apostar.

Los pronósticos de Everton vs Manchester United anticipan un duelo muy parejo por la Premier League. Los locales buscan mantener su buen inicio, mientras que los Diablos Rojos necesitan una victoria para no perderle pisada a los líderes.

Este emocionante encuentro, válido por la tercera jornada de la liga inglesa, se disputará el domingo 6 de septiembre a las 9:00 horas (hora de Chile), en el Hill Dickinson Stadium.

Nuestros picks Pronósticos: Everton vs Manchester United Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Empate Manchester United registró ocho empates como visitante la temporada pasada y empató dos de sus últimas cinco salidas. Además, Everton igualó tres de sus seis partidos ligueros recientes. bet365 3.50 Pronóstico Ambos equipos anotan: Si El 71% de los partidos del United tuvo goles de ambos equipos la temporada pasada. Además, esta tendencia continúa, con siete de los últimos diez encuentros del Everton cumpliendo el mercado. bet365 1.57 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Everton vs Manchester United

Everton llega invicto en sus últimos tres partidos oficiales, con un registro de dos victorias y un empate.

llega invicto en sus últimos tres partidos oficiales, con un registro de dos victorias y un empate. Manchester United ha perdido solo uno de sus últimos cinco encuentros como visitante en la Premier League .

ha perdido solo uno de sus últimos cinco encuentros como visitante en la . La apuesta “ambos equipos anotan” se ha cumplido en tres de los últimos cuatro partidos del Everton como local en la liga.

Dos jugadores del United (Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes) y uno del Everton (Thierno Barry) se encuentran entre los cuatro futbolistas con mayor registro de goles esperados (xG) en la liga.

Cuotas 1X2 Cuotas: Everton vs Manchester United Cuotas ofrecidas por bet365 Everton 3.10 bet365 Empate 3.50 bet365 Manchester United 2.20 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Everton vs Manchester United

Everton ha tenido un comienzo de temporada positivo, sumando cuatro puntos en sus dos primeros partidos de liga. Sin embargo, sus estadísticas defensivas sugieren que han tenido algo de fortuna, concediendo un alto volumen de ocasiones que no se han traducido en goles en contra.

Por su parte, Manchester United se recuperó de una derrota en la primera jornada con una contundente victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town. El equipo de Michael Carrick ha demostrado un gran poder ofensivo, liderando la liga en métricas como goles esperados y remates totales, aunque también ha mostrado fragilidad defensiva al recibir cuatro goles en dos juegos.

Nuestra apuesta segura: Empate

La opción del empate se presenta como una apuesta segura y con una cuota atractiva. Manchester United fue el segundo equipo con más empates como visitante en la temporada pasada de la Premier League, con ocho en total. Además, han igualado en dos de sus últimos cinco duelos fuera de casa.

Everton también ha mostrado una tendencia a la paridad, empatando tres de sus seis compromisos más recientes en la liga. Considerando la paridad histórica y el momento actual de ambos clubes, un empate es un resultado muy probable.

Apuesta 1 | Everton vs Manchester United – Resultado final: Empate – 3.50 en bet365

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Esta apuesta de valor se fundamenta en la capacidad ofensiva y las debilidades defensivas de ambos conjuntos. La temporada pasada, el 71% de los partidos del Manchester United en la Premier League vieron goles de ambos lados, la cifra más alta de la competición.

Esta tendencia se ha mantenido, ya que siete de los últimos diez duelos ligueros del Everton y nueve de los últimos trece del United han terminado con ambos equipos marcando. Las estadísticas sugieren un partido abierto y con ocasiones para los dos.

Apuesta 2 | Everton vs Manchester United – Ambos equipos anotan: Si – 1.57 en bet365

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Alineaciones probables en Everton vs Manchester United

Everton: Pickford, Garner, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Armstrong, Röhl, Johnson, Dewsbury-Hall, George, Barry.

Pickford, Garner, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Armstrong, Röhl, Johnson, Dewsbury-Hall, George, Barry. Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Shaw, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Everton vs Manchester United

¿Quién es el favorito en el pronóstico Everton vs Manchester United?

Según las cuotas, Manchester United es ligeramente favorito. Sin embargo, se espera un partido muy disputado donde el empate es una posibilidad real.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el domingo 6 de septiembre a las 9:00 horas (hora de Chile) en el Hill Dickinson Stadium. La transmisión televisiva está por confirmar.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 3.50 por el empate ofrece el mayor valor, considerando la tendencia de ambos equipos a igualar y la paridad que se espera en el encuentro.

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