A través de un comunicado, el cuadro ruletero aseguró que no existen garantías ni para jugadores ni sus hinchas de cara al duelo del domingo en el Estadio Nacional.

Luego de los graves incidentes que provocó la barra de Universidad de Chile en el Estadio Sausalito, su rival Everton no fue con cosas pequeñas y mediante un comunicado oficial exigió a la Federación de Fútbol, por consiguiente la ANFP, que les dé la clasificación a cuartos de final en Copa Chile.

“Solicitaremos formalmente a la Federación de Fútbol de Chile que esta llave se dé por cerrada, ya que no están las condiciones mínimas de seguridad para nuestra hinchada ni para nuestros jugadores y cuerpo técnico para jugar el partido de vuelta en el Estadio Nacional”, aseguró el cuadro ruletero.

Además, desde Everton fueron enfáticos en señalar que “desde la barra visitante de Universidad de Chile se lanzaron bengalas de manera directa y deliberada, poniendo en riesgo a jugadores, árbitros y cuerpos técnicos, y muy especialmente a quienes se ubicaban en la tribuna, donde se encontraban hinchas de ambos clubes”.

“Se trata de un hecho inédito en el fútbol chileno, cuya clara intención fue provocar daño a las personas que asistieron pacíficamente al estadio. Este es un acto de violencia que debe ser erradicado de raíz y que atenta contra el desarrollo normal de un espectáculo deportivo y pone en riesgo la integridad de los asistentes”, finaliza el club.

Imagen: Everton

¿Qué debe ocurrir con la serie entre Everton y la U?

Desde la ANFP deben tomar una decisión sí o sí este viernes 25 de septiembre, considerando que el duelo de vuelta entre ambos equipos se programó para el domingo 27 en el principal coliseo deportivo de nuestro país.

Si tenemos en cuenta la última decisión que se tomó respecto a incidentes con fuegos artificiales, en el duelo entre Coquimbo y Huachipato por Liga de Primera, donde hubo un ataque al arquero acerero Christian Bravo, se optó por reanudar el encuentro en cancha neutral y sin público, como así ocurrió.

Sin embargo, hay una diferencia en este caso, y es que a diferencia del club de Talcahuano, Everton sí pidió los puntos contra la U, por lo que no existen garantías de que se juegue la revancha en tiempo y forma, todo dependerá de lo que definan en Quilín 5635.

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En síntesis

Aquí tienes el resumen de la noticia de Everton y la U, asegurando que ninguna viñeta supere los 105 caracteres.