El día en que la U pidió ganar un partido tras bengalazo: “Nuestra barra se porta increíble”

En septiembre de 2022 ocurrió un hecho similar a lo sucedido este jueves en la ida de Copa Chile entre Everton y el cuadro azul.

Serios incidentes empañaron la ida de los octavos de final de la Copa Chile entre Everton y Universidad de Chile en Viña del Mar, encuentro que no pudo finalizarse por lanzamiento de bengalas a la cancha y a la tribuna oficial, por parte de hinchas azules.

Los dirigentes viñamarinos culpan a los seguidores de la U por lo sucedido, de hecho, quieren que se de por ganador de la llave al elenco Ruletero, situación que generó la rabia de la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

“¿Ellos pidieron ganar la llave completa? Se pasaron tres pueblos. Es lo más parecido a lo que ocurrió con Independiente, cuando no habían pasado ni cinco minutos y en vez de preocuparse de la seguridad estaban pidiendo los puntos. Eso no corresponde”, dijo la timonel del elenco laico.

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La vez en que Michael Clark pidió triunfo para la U por bengalazo a Martín Parra

No es primera vez que ocurre algo como lo de Sausalito en el fútbol chileno, de hecho, el 28 de septiembre de 2022 hinchas de Universidad Católica lanzaron una bengala que le provocó un trauma auditivo al por entonces jugar de Universidad de Chile Martín Parra, lo que obligó a suspender el duelo en Valparaíso.

Tras esa situación, el por entonces presidente de Azul Azul Michael Clark (ahora está en la cárcel por delitos económicos), hizo lo mismo que están realizando ahora los directivos de Everton: pedir la victoria por secretaría.

“Este partido se debe dar por terminado, es un encuentro que se debió jugar sin público. Actuaremos con todo el rigor de la ley”, dijo aquella vez Clark.

Los incidentes en Viña del Mar. Foto: Manuel Lema/Photosport

“Me imagino que el otro club quiera bajarle el perfil, pero esto no puede pasar. Nuestra barra se porta increíble y nos tratan con la punta del zapato“, agregó un enojado ex presidente de la U en la ciudad porteña.

Clark insistió: “nos estamos jugando cosas muy importantes. No hay nada más grave que un jugador termine herido. Mientras no demos señales no vamos a poder cortar la violencia”.

La resolución de la Federación de Fútbol de Chile en aquel caso fue que el partido se debía finalizar, sin público, a pesar que se buscó la eliminación de Universidad Católica de la Copa Chile.

En síntesis

Lanzamiento de bengalas por hinchas azules obligó a suspender Everton vs Universidad de Chile.

por hinchas azules obligó a suspender Everton vs Universidad de Chile. Cecilia Pérez rechazó que la directiva de Everton pidiera ganar la llave por secretaría.

que la directiva de Everton pidiera ganar la llave por secretaría. Michael Clark, expresidente de la U, usó ese mismo argumento contra Universidad Católica en 2022.