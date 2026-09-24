Los Albos enfrentan a Audax Italiano en la vuelta de octavos de final de Copa Chile.

Colo Colo enfrenta a Audax Italiano en los octavos de final de vuelta de la Copa Chile. La formación que prepara Fernando Ortiz viene con dos importantes modificaciones.

En la ida jugada en el Estadio Nacional, Albos e Itálicos igualaron sin goles. Por esta razón, la llave está totalmente abierta y todo se definirá en el Monumental. Es un duelo clave en la temporada y sobre todo ahora que llevan tres encuentros sin ganar.

La formación de Colo Colo

Colo Colo suma tres empates consecutivos entre la Liga de Primera y Copa Chile. Además, solo ha anotado un tanto en estos partidos y fue autogol ante Deportes Concepción. Por esta razón, Fernando Ortiz tiene planeado meter cambios para recuperar el poder ofensivo.

Por lo anterior, los once elegidos para el duelo de vuelta con Audax serían: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Tomás Alarcón, Gedeón Díaz; Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán; Javier Correa.

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Las novedades son los ingresos de los juveniles Cristián Díaz y Gedeón Díaz. El primero es un volante de 18 años que firmó contrato profesional el año pasado. Debutó en esta temporada bajo el mandato de Ortiz, pero ahora será estelar en un duelo clave.

Gedeón por su parte también tiene 18 años, es de padre chilena y madre venezolana, por lo que podría jugar por cualquiera de estas selecciones. Debutó en la ida ante Audax Italiano y ahora tendrá su primera titularidad. Es delantero y puede jugar por todo el frente de ataque, desde la bandas y hasta por el centro. Ante los de La Florida sería extremo.

Gedeón Díaz debutó en Colo Colo el pasado martes. Imagen: Colo Colo

Colo Colo se medirá ante Audax Italiano por el choque de vuelta este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas, en el Estadio Monumental. Fernando Ortiz quiere volver al triunfo y lo hará dándole confianza a dos jóvenes de 18 años. Arriesgado, pero de los valientes se cuentan las historias.