Este delantero que sufrió una gravísima lesión en la pretemporada alba volvió a ser opción para Fernando Ortiz y no tiene mucha preocupación por extender su vínculo en los albos. Al menos no hoy.

Este futbolista es uno de los que finaliza su contrato en Colo Colo y recién volvió a ser opción para Fernando Ortiz tras superar una lesión gravísima. Milita en el Cacique desde 2016, aunque tuvo una temporada a préstamo fuera de Pedrero, pero no tan lejos.

Las referencias son para Marcos Bolados, quien tuvo algunos minutos en el empate que los albos firmaron ante Audax Italiano en la ida de los octavos de final de la Copa Chile. El antofagastino reemplazó a Maximiliano Romero cuando el cronómetro marcaba 66 minutos.

En ese contexto, le consultaron a Bolados cómo ha sido su 2026 y cuál es su principal preocupación actual. “Entrenando, creo que lo más importante para mí hoy es entrenar y estar bien. La lesión fue muy larga y chocante, pero trato de entrenar para no volver a lesionarme”, manifestó el “11” del Eterno Campeón.

Marcos Bolados volvió a jugar en un duelo ante Unión Española por la Copa Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Hay que trabajar harto el tema de la compensación. Hoy estoy acá, necesito estar acá y mi cabeza está acá. No estoy pensando en tres meses más, mi foco es entrenar y tratar de no descompensarme, eso puede pasar”, añadió Bolados, quien en 2018 fue campeón en la Universidad Católica.

De todas formas, dio su receta para volver a ser opción en el cuadro colocolino. “Siempre, vez que hablo, digo que cuando no te toca tienes que entrenar. Sacar lo mejor, demostrar que quieres jugar. Todos entrenamos para poder jugar. Ya después es decisión del profesor si entras o no”, aseguró el extremo derecho.

Fernando Ortiz tiene en sus planes a Bolados, al menos para la recta final de 2026. (Felipe Zanca/Photosport).

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Marcos Bolados y el fin de su contrato en Colo Colo: “Trato de ganar tiempo ahora”

Marcos Bolados es uno de los 10 jugadores que termina su contrato en Colo Colo, aunque su preocupación no es una eventual renovación. “Por mí, yo entreno. Y trato de sacar ese tiempo que no pude estar a tratar de hacerlo ahora. Entreno para ser una opción”, manifestó el atacante de 30 años.

“Fue difícil, pero ya pasaron esos ocho meses. Todos me preguntaban cómo era. Es difícil, pero cada día era uno menos. Así lo llevaba en la cabeza. Y entrenar. Estas lesiones son largas, uno se empeña en tener la pierna lesionada bien y te despreocupas de la otra parte”, dijo Bolados.

Marcos Bolados sufrió una rotura de ligamento en la pretemporada alba. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y prosiguió. “Entonces uno se puede lesionar y eso es lo que no quiero. Fueron meses difíciles, pero mis compañeros y mi familia me han tratado súper bien”, cerró Bolados, quien espera seguir sumando minutos en el Cacique. Ya después se verá una posible extensión del vínculo con los albos.

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Revisa el compacto del empate entre Audax Italiano y Colo Colo

¿Cuándo juegan la revancha Colo Colo y Audax Italiano en la Copa Chile?

Colo Colo será local frente al Audax Italiano en los octavos de final de vuelta de la Copa Chile. Aquel partido se disputará este viernes 25 de septiembre a contar de las 20 horas en el Estadio Nacional.