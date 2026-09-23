El portero oriundo de Melipilla fue distinguido por TNT Sports, pero fue muy hidalgo en reconocer que ese premio debió ir para el golero de los Tanos, quien fue felicitado en pleno partido por el "9", quien ya lo había destacado hace unas semanas.

Eduardo Villanueva volvió a jugar en Colo Colo luego de mucho tiempo y coincidió con algo que Javier Correa deslizó en el partido ante Audax Italiano por la ida de la Copa Chile. El portero de los albos fue escogido como el más destacado del partido para la transmisión de TNT Sports.

Pero además de dar una clase de madurez con sus palabras, también destacó a su colega de los Tanos. “Quiero darle mucho mérito al Tomi Ahumada. Para mí el jugador Experto era él”, aseguró Villanueva con mucha hidalguía en esa entrevista que le concedió al canal dueño de los derechos del fútbol chileno.

De todas maneras, el golero oriundo de Melipilla sí tuvo un par de tapadas relevantes para mantener su arco invicto. Le tapó un potente remate a Favian Loyola en la primera parte. E hizo una intervención espectacular para bloquear una volea de Ariel Uribe en el complemento.

Eduardo Villanueva fue distinguido por TNT Sports tras el empate sin goles vs Audax Italiano. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero a juicio de Villanueva, la distinción debió haber ido para Ahumada. Sobre todo por las intervenciones del cierre de la primera parte. Una fue a Correa, quien incluso felicitó la tapada del arquero itálico. Y la otra, casi inmediatamente después, un cabezazo a quemarropa de Maximiliano Romero.

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Eduardo Villanueva y Javier Correa aplauden a Tomás Ahumada de Audax Italiano

Así como Eduardo Villanueva reconoció el buen desempeño de Tomás Ahumada en el empate de Audax Italiano vs Colo Colo, Javier Correa lo felicitó en pleno partido. Y recordó las declaraciones que dejó luego del 5-1 que los albos le propinaron al cuadro itálico en el estadio Monumental.

El tapadón de Ahumada a un potente tiro de Javier Correa. (Captura TNT Sports).

Aquel partido, eso sí, fue por la Liga de Primera 2026. Y el “9” del Cacique manifestó su alegría por marcarle un doblete a Ahumada. “Ataja bien el loco ese, no le había podido hacer goles. Me tenía de hijo”, dijo el argentino de 33 años en una transmisión vía streaming junto a Arturo Vidal.

Las felicitaciones de Correa para Ahumada tras esa gran intervención. (Captura TNT Sports).

Otro que estuvo con la opinión de ambos fue Fernando Ortiz, director técnico del cuadro colocolino: “Hay que romper esa zona defensiva de ellos, es muy difícil de entrar. Hay ocasiones, un arquero. Han salido figuras siempre los arqueros”, aseguró el Tano en TNT Sports. Se acordó también del empate contra Deportes Concepción donde brilló el meta Nicolás Araya.

Sin decir que Ahumada había tenido una actuación estelar, lo dijo de todas formas. “No la estamos metiendo, pero me preocuparía más si las ocasiones no se generan. Hay que tener paciencia y seguir trabajando. Se va a dar”, cerró Ortiz, quien ya tiene la mira fija en la revancha de esta serie.

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¿Cuándo juegan la revancha Colo Colo y Audax Italiano en la Copa Chile?

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