El entrenador argentino termina su contrato al término de la presente temporada, por lo que debe renovar para seguir en el 2027.

La renovación de contrato de Fernando Ortiz en Colo Colo es un tema que se debe tratar en las próximas semanas. Pese a que Aníbal Mosa ha sido enfático en decir que se verá una vez terminado el año, lo cierto es que ya hay que avanzar algo de terreno en este importante ítem.

Si bien se ha tanteado algo de terreno para renovar al argentino, lo cierto es que todavía no hay ningún ofrecimiento económico. Y ojo, que el tiempo corre en contra para ambos lados en esta negociación.

Por lo mismo, el mismo Ortiz ya tiene contemplada su lista de deseos cuando la dirigencia de Blanco y Negro de el primer paso para extender su vínculo para el 2027, año que es más que seguro, sea con una participación en la Libertadores.

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Las dos condiciones de Ortiz para renovar en Colo Colo

De acuerdo a información entregada por el periodista Rodrigo López en DSports, el entrenador argentino tiene dos condiciones para poder firmar un nuevo contrato con los albos.

El primero es conocer si la dirigencia presentará un proyecto que contemple a un equipo que tenga reales aspiraciones de competir a nivel internacional, esto considerado la más que segura participación en la próxima Libertadores.

Fernando Ortiz lleva un 67,41% de rendimiento en su poco más de un año al mando de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Lo segundo tiene mucho que ver con el primer punto, ya que apunta al armado del plantel. Ortiz quiere contar con una mayor participación en la elección de nuevos jugadores en el mercado, esto considerando que en las ventanas anteriores algunas de sus mayores prioridades no fueron tomadas en cuenta.

Cabe destacar que Fernando Ortiz en este poco más de año que lleva en el Popular ha dirigido un total de 45 partidos, en los que ha ganado 28, empatado siete y perdido diez, lo que da un 67,41% de rendimiento. Su contrato termina en diciembre de este 2026.

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En síntesis