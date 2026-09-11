El Tano fue consultado acerca de la renovación del King y dejó en claro su pensamiento de cara al futuro en el Cacique.

Colo Colo sigue liderando con holgura en la Liga de Primera y este domingo buscará volver a las victorias, cuando reciba a Deportes Concepción en el estadio Monumental.

Los albos vienen de empatar 0-0 con Huachipato en el estadio Ester Roa, y ante los lilas quieren sumar tres puntos más, que lo acerque al objetivo de la temporada 2026: ganar el torneo nacional.

En la antesala al choque con el Conce habló Fernando Ortiz, quien fue consultado sobre el futuro de Arturo Vidal, y lanzó un adelanto de lo que tiene pensado realizar de cara a 2027.

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¿Fernando Ortiz y Arturo Vidal renovarán en Colo Colo?

Tanto el contrato del Tano como el King se acaban a finales de 2026, es por ello que tienen que renovar su vínculo si es que van a seguir en Colo Colo, situación que aún no está clara.

El argentino dijo que en el caso que se mantenga en el club, tiene en mente seguir entrenando a Vidal, debido a su gran rendimiento en la presente temporada.

Ortiz y Vidal tienen una buena relación en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Arturo a nivel deportivo todos sabemos lo que le da a Colo Colo, la Selección y otros equipos. Yo no soy quien para decir qué momento es el indicado para que suceda. En lo deportivo estoy feliz con el día a día de él. Le da mucho al plantel“, dijo Ortiz.

“Cuando esté todo más claro en su momento, me sentaré si continúo y evaluaremos a cada jugador para llevar a cabo lo mejor para el año siguiente con Copa Libertadores. Es un jugador con experiencia que siempre da el extra”, cerró el tema.

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 14 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile y Universidad Católica, sus más cercanos (y a la vez lejanos) perseguidores en la lucha por el título.

En síntesis

Arturo Vidal y Ortiz terminan sus contratos con Colo Colo a fines de 2026.

terminan sus contratos con Colo Colo a fines de 2026. 14 puntos de ventaja tiene Colo Colo sobre Universidad de Chile y Universidad Católica.

tiene Colo Colo sobre Universidad de Chile y Universidad Católica. Deportes Concepción enfrentará a Colo Colo este domingo en el estadio Monumental.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Concepción por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera se jugará este domingo 13 de septiembre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera