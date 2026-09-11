El entrenador del Cacique confirmó que Vozinha será el portero este domingo en el Estadio Monumental.

Colo Colo quiere volver a las victoria luego de su igualdad sin goles en su visita a Huachipato. En el Monumental no hay interés de querer darle esperanza a sus escolta y por lo mismo se hace crucial superar como local a Deportes Concepción este domingo.

Los albos son punteros con 53 puntos, 14 unidades más que Universidad Católica y Universidad de Chile, sus más cercanos perseguidores en una lucha por el título que parece casi zanjada.

De cara a este compromiso ante el León de Collao el entrenador Fernando Ortiz ratificó al portero titular que irá desde el arranque en el recinto de Pedrero. Además, confirmó una delicada baja en la línea defensiva.

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Ortiz confirma a Vozinha como titular en Colo Colo

El argentino declaró en conferencia de prensa que “Josimar ataja el domingo. Si bien el otro día fue exigido, no fue de la manera en que lo quería ver, va a atajar de nuevo. Bien merecido lo tiene (su nominación al Balón de Oro), sus actuaciones el mundial fueron extraordinarias, lo felicité y le dije que disfrute porque esas cosas no suceden todos los años”.

Además, el DT albo ratificó una baja en defensa: “Joaquín Sosa no está disponible, lo vamos a cuidar porque no tiene sentido arriesgar a un jugador si no está en óptimas condiciones. El resto está considerado”.

Vozinha repetirá de titular en Colo Colo tras jugar ante Huachipato el pasado domingo. | Foto: Photosport.

Sobre el partido ante el Conce, el trasandino señaló que “nosotros tomamos las precauciones no sólo por un jugador (Larrivey), sino que con el equipo entero. Concepción en este semestre con su nuevo técnico tuvo un buen inicio de segunda ronda”.

“Incluso, igualó similares partidos a nosotros en victorias y empates. La precaución de solo un jugador sería una equivocación si no tenemos ese concepto en el equipo”, concluyó Ortiz.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Concepción?

Albos y lilas se verán las caras este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis