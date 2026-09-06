El desarrollo de esta fecha 22 de la Liga de Primera 2026 sigue con el duelo entre Colo Colo y Huachipato en el Ester Roa Rebolledo. En la Región del Biobío , los albos buscarán dar otro paso hacia esa estrella 35 que ya parece casi segura.
Los dirigidos por Fernando Ortiz arriban a este partid otras dos triunfos al hilo y en la cima con 52 puntos, trece más que Universidad de Chile y Universidad Católica, sus más cercanos perseguidores.
Pese a que la distancia arriba se acortó un poco tras los triunfos de las universidades, el Cacique puede volver a escaparse a 16 unidades si vencen en el sur.
No obstante al frente estará una escuadra dirigida por Jaime García muy necesitada de puntos, que marcha en el puesto 13° con 24 puntos, muy cerca de comprometerse con el descenso. Además, los acereros vienen de cuatro derrotas al hilo, por lo que necesitan comenzar a ganar de manera casi urgente.
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Albos y acereros jugarán hoy domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.
Huachipato deja el CAP para recibir a Colo Colo en el Ester Roa Rebolledo de Concepción. | Foto: Photosport.
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