Albos y acereros se ven las caras en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 22 del torneo.

El desarrollo de esta fecha 22 de la Liga de Primera 2026 sigue con el duelo entre Colo Colo y Huachipato en el Ester Roa Rebolledo. En la Región del Biobío , los albos buscarán dar otro paso hacia esa estrella 35 que ya parece casi segura.

Los dirigidos por Fernando Ortiz arriban a este partid otras dos triunfos al hilo y en la cima con 52 puntos, trece más que Universidad de Chile y Universidad Católica, sus más cercanos perseguidores.

Pese a que la distancia arriba se acortó un poco tras los triunfos de las universidades, el Cacique puede volver a escaparse a 16 unidades si vencen en el sur.

No obstante al frente estará una escuadra dirigida por Jaime García muy necesitada de puntos, que marcha en el puesto 13° con 24 puntos, muy cerca de comprometerse con el descenso. Además, los acereros vienen de cuatro derrotas al hilo, por lo que necesitan comenzar a ganar de manera casi urgente.

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Albos y acereros jugarán hoy domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

Huachipato deja el CAP para recibir a Colo Colo en el Ester Roa Rebolledo de Concepción. | Foto: Photosport.

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