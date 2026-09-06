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Liga de Primera

EN VIVO Colo Colo vs Huachipato: Transmisión MINUTO a MINUTO y ONLINE de la fecha 22 de la Liga de Primera 2026

Albos y acereros se ven las caras en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 22 del torneo.

Por Patricio Echagüe

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El Cacique visita a Huachipato por la fecha 22 del torneo.
© Photosport.El Cacique visita a Huachipato por la fecha 22 del torneo.

El desarrollo de esta fecha 22 de la Liga de Primera 2026 sigue con el duelo entre Colo Colo y Huachipato en el Ester Roa Rebolledo. En la Región del Biobío , los albos buscarán dar otro paso hacia esa estrella 35 que ya parece casi segura.

Los dirigidos por Fernando Ortiz arriban a este partid otras dos triunfos al hilo y en la cima con 52 puntos, trece más que Universidad de Chile y Universidad Católica, sus más cercanos perseguidores.

Pese a que la distancia arriba se acortó un poco tras los triunfos de las universidades, el Cacique puede volver a escaparse a 16 unidades si vencen en el sur. 

No obstante al frente estará una escuadra dirigida por Jaime García muy necesitada de puntos, que marcha en el puesto 13° con 24 puntos, muy cerca de comprometerse con el descenso. Además, los acereros vienen de cuatro derrotas al hilo, por lo que necesitan comenzar a ganar de manera casi urgente.

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Colo Colo vs Huachipato: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Albos y acereros jugarán hoy domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

Huachipato deja el CAP para recibir a Colo Colo en el Ester Roa Rebolledo de Concepción. | Foto: Photosport.

Huachipato deja el CAP para recibir a Colo Colo en el Ester Roa Rebolledo de Concepción. | Foto: Photosport.

Este partido será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
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  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
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Transmisión MINUTO a MINUTO del partido:

Un importante dominio albo en el historial

Este será el encuentro 106 entre Colo Colo y Huachipato. De los 105 partidos que ya se jugaron en el pasado 49 terminaron en victoria alba, mientras que los acereros festejaron en 20 oportunidades.

Los árbitros para esta tarde en el Ester Roa

Árbitro: Gastón Philippe Noriega

Asistente 1: Alejandro Molina

Asistente 2: Manuel Marín

Cuarto árbitro: Manuel Vergara

VAR: Piero Maza

AVAR: Edson Cisternas

El arribo de Colo Colo al Ester Roa

¡La formación de Huachipato!

Esta es la oncena de los acereros para recibir a Colo Colo en el Ester Roa.

¡La formación de Colo Colo!

Este es el XI con que el Cacique enfrentará a Huachipato

¡El Cacique visita a Huachipato!

Colo Colo se ve las caras ante los acereros desde las 17:00 en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 22 del torneo.

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