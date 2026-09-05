El técnico Fernando Ortiz podría quedar sin sus guardametas en caso que reciban convocatorias de las escuadras nacionales. Aunque al menos uno podría quedarse.

Luego de confirmarse por parte de la ANFP la programación de los octavos de final en Copa Chile, en Colo Colo comienzan a vislumbrar un grave inconveniente que deberán enfrentar para la serie donde enfrentarán al Audax Italiano.

Es que de cara esos duelos, a jugarse el martes 22 y viernes 25 de septiembre, el entrenador albo Fernando Ortiz corre el riesgo de no contar con sus dos principales arqueros, el hoy titular Gabriel Maureira y el mundialista caboverdiano Vozinha.

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¿Por qué Colo Colo quedaría sin arqueros para Copa Chile?

En el caso del juvenil de 19 años, según reporta Radio ADN, formaría parte de la convocatoria de la Selección Chilena que disputará los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Argentina, donde incluso tiene la oportunidad de ser el meta titular.

El evento polideportivo se disputará entre el miércoles 16 y sábado 26 de septiembre, lo que sacaría a Maureira de ambos duelos de Colo Colo en Copa Chile. El tema es que al no entrar en fecha FIFA, el club puede negarse a cederlo, aunque ese tema está en veremos.

Caso diferente es el de Vozinha, quien sí jugará por la selección de Cabo Verde en el marco de las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones, el viernes 25 ante Mali como visitante y el martes 29 de este mes de local frente a Ruanda.

A diferencia de Maureira, en el caso que la nación del continente negro lo convoque, que sería lo más seguro, Colo Colo deberá acatar y permitir el viaje de su fichaje en este segundo semestre, por lo que recién volvería al país a comienzos de octubre.

¿Qué soluciones tiene el Cacique?

Si consideramos que ambos arqueros sean convocados y los dos van con sus selecciones, se abre la oportunidad para que Eduardo Villanueva sume minutos como titular en Copa Chile, a la espera que para esas fechas ya trabaje a la par de sus compañeros Fernando De Paul.

Ahora, por ser fecha FIFA, Colo Colo permitirá la salida de Vozinha y puede negarse a ceder a Maureira a La Roja, ya que los Juegos Odesur no entran en este plano, y así solucionar este dolor de cabeza que se le avecina en el mes de la patria.

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En síntesis