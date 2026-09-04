El golero de Cabo Verde será quien custodie la portería alba en la visita a los Acereros en la mala cancha del Ester Roa Rebolledo. Y el entrenador transparentó el porqué de esa decisión técnica.

Se acabó el misterio y fue el mismo Fernando Ortiz quien confirmó que el arquero titular de Colo Colo ante Huachipato será Vozinha. El golero de Cabo Verde tendrá su oportunidad en la Liga de Primera 2026, pues ya se estrenó en la Copa Chile.

Fue en esa victoria por 3-0 que los albos firmaron contra Unión Española cuando el africano de 40 años tuvo su debut por la última fecha de la fase grupal. Y ya se hablaba entre los reporteros del Cacique que Vozinha había practicado junto al equipo estelar del puntero.

Sí, en desmedro del juvenil Gabriel Maureira, quien asumió la custodia del arco en el cuadro popular después de la grave lesión de Fernando de Paul. En ese contexto, el Tano Ortiz no quiso dejar ninguna duda. Y ratificó la presencia de Vozinha en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Una atajada de Vozinha a Franco Ratotti en su debut por Colo Colo vs Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“No es para decir que Gabriel hizo esto o dejó de hacer esto. Solamente creo que es el momento indicado con una competencia muy buena entre ambos. Quiero ver a Josimar”, especificó el entrenador argentino en la sala de prensa del estadio Monumental.

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Ortiz transparenta por qué Vozinha jugará en Colo Colo vs Huachipato

El Tano Ortiz no quiso dejar lugar a las especulaciones por esta titularidad que le dará a Vozinha en la visita de Colo Colo a Huachipato. “Ese es mi argumento para darle la posibilidad de que él inicie. Gabriel lo ha hecho de muy buena manera“, aseguró el trasandino.

Gabriel Maureira descuelga una pelota aérea en el Superclásico 200 ante el asedio de Eduardo Vargas. (Diego Martin/Photosport).

“No estoy disconforme ni nada por el estilo. Son jugadores como puedo tomar una decisión en diferentes posiciones. Esa es la realidad, va a tener la chance de jugar el domingo”, sentenció el exdirector técnico del América y el Santos Laguna de México.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato en la fecha 22 de la Liga de Primera 2026?

Colo Colo visitará a Huachipato este domingo 6 de septiembre en el estadio Ester Roa Rebolledo. El partido se jugará a contar de las 17 horas y tendrá el arbitraje de Gastón Phillippe.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo lidera cómodamente la tabla en la Liga de Primera 2026: les sacó 16 puntos a sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Universidad de Chile.