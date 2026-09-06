Los históricos cruzados resaltaron la figura de su capitán por sobre el delantero de Colo Colo.

Universidad Católica volvió a ganar y esta vez celebró ante Everton. Anotó el de siempre, el que más veces ha festejado como cruzado, el que sale en los compactos todas las semanas: Fernando Zampedri.

Los dirigidos por Daniel Garnero derrotaron por la mínima a los Ruleteros y siguen firmes en la pelea por clasificar a Copa Libertadores mediante el Chile 2. Este cupo lo pelean punto a punto con Universidad de Chile de Fernando Gago.

Zampedri el eterno héroe de la UC

Pareciera estar todo dicho sobre Fernando Zampedri, pero cada semana el argentino nacionalizado chileno se encarga de convertir y hacer que todos los elogios vuelvan a repetirse. Por esta razón, un referente de Universidad Católica se derrite por el toro.

ver también Garnero mete a Messi y Maradona en el debate de si es mejor Zampedri o Correa: “Una estupidez muy grande”

“Respeto para Fernando Zampedri. Es un excelente jugador de fútbol y, por la información que tengo, me dicen que es un profesional 100%. Este tipo de jugadores, de la calidad de jugador y de la calidad humana de Fernando Zampedri, son los que tienen que llegar a jugar del fútbol extranjero”, indicó Jorge Aravena.

En la semana se encendió el debate sobre quién es el mejor delantero en el fútbol chileno. El Mortero la tiene clara. “Es imposible hacer una comparación de Fernando Zampedri con Javier Correa. El Toro va por el séptimo título de goleador. No existe posibilidad alguna de comparar a Zampedri con ningún otro delantero. Está muy, pero muy lejos de todos los demás”, afirmó.

Universidad Católica llegó a los 39 puntos, igualando con Universidad de Chile en el segundo puesto. Colo Colo está en la cima con 52 unidades, por lo que lo más prudente para ambos elencos es pensar en Copa Libertadores más que en el título. Rodrigo Gómez también le tiró flores a su capitán.

“Zampedri ha sido demasiado desequilibrante para nuestro torneo. Había que ganar sin jugar bien. Me parece que hubo rendimientos individuales no tan altos, pero en general, lograron controlar el partido. Creo que también es importante lo de Vicente Bernedo. Está respondiendo cuando es requerido, cosa que así son los arqueros de equipo grande”, cerró Gómez.