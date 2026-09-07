El delantero chileno estuvo en cancha los últimos 20 minutos en la igualdad sin goles que su equipo rescató ante el Malmö, donde poco y nada pudo mostrar.

Pasaron exactos 15 días desde que Universidad de Chile comunicó su salida del club que lo vio nacer hasta que el delantero Lucas Assadi hiciera su debut absoluto con la camiseta del AIK Solna en Suecia. Y no lo hizo en un partido cualquiera.

Es que en el duelo estelar de la jornada 20 en la Allsvenskan, la primera división de ese país, el equipo del chileno disputó el Superclásico de visita frente al Malmö, un duelo que tuvo mucho color en las tribunas, tanto así que debió retrasarse en su reanudación por bombas de humo.

Assadi comenzó el encuentro desde el banco de suplentes para el AIK, y no fue hasta el minuto 72 cuando el técnico español José Riveiro decidió su ingreso a la cancha en reemplazo del volante Yannick Geiger, para ubicarse como nos tenía acostumbrados en la U, es decir, abiertos por la izquierda del ataque.

Sin embargo, su estreno lo tuvo con poco protagonismo con la pelota, dedicándose más a controlar los embates del Malmö que tuvo las principales ocasiones para llevarse la victoria. Al final, fue un cerradísimo 0-0 que no permitió ver al chileno en su mejor forma.

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¿Qué se le viene a Assadi en el AIK Solna?

Producto de esta igualdad, el equipo del ex ’10’ azul se queda en el quinto puesto de la Allsvenskan con 32 puntos, a cinco de meterse en puestos de clasificación para la UEFA Conference League, a falta de 10 fechas para que termine la temporada 2026.

La oportunidad para que Lucas Assadi pueda debutar en casa del AIK será este sábado 12 de septiembre, cuando reciban al Västerås SK en el Strawberry Arena en Solna, a partir de las 10 de la mañana (hora de Chile), por la fecha 21 de la liga sueca.

Tras ello, le restarán 10 encuentros más al otrora atacante azul para ganar confianza y hacerse definitivamente de la titularidad. Por más que el primer approach no fue el que esperaban especialmente los hinchas de la U que buscaron todas las formas posibles para verlo.

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En síntesis