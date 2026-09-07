El ex capitán de La Roja dedicó sentidas palabras al "Huaso" que anunció el término de su carrera como futbolista a los 38 años.

Mauricio Isla anunció este lunes su retiro del fútbol profesional a los 38 años con un emotivo mensaje en redes sociales donde recorrió su trayectoria de casi dos décadas, lo que incluyó su inolvidable paso por la Selección Chilena donde tuvo como compañero, entre otros, a Claudio Bravo.

El ex arquero y capitán de La Roja fue una de las tantas figuras que respondió al posteo que realizó el Huaso donde lo felicitaron por su carrera, como fueron Arturo Vidal, Leonardo Gil, Lucas Cepeda, Enzo Roco y César Pinares. Aunque en su caso se extendió en su mensaje.

Claudio Bravo dedicó sentidas palabras a Mauricio Isla donde no solo le agradeció por los años que compartieron dentro de la cancha especialmente con la Selección, sino que le reconoció por todas las experiencias que vivieron en el camino.

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El desgarrador adiós de Claudio Bravo a Mauricio Isla

“Mauricio querido, compartimos una camiseta, una generación y una historia que quedará para siempre. Vivimos juntos las derrotas que dolieron y las victorias que nos hicieron llorar de felicidad”, expresó el otrora guardameta en redes.

Claudio Bravo prosiguió su despedida a Isla escribiendo que “hoy termina tu preciosa carrera, pero nunca terminará la huella que dejaste en nuestra Selección recorriendo la banda derecha y en quienes tuvimos la suerte de caminar a tu lado”.

“Gracias por todo hermano. Te quiero y te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Felicitaciones por tu gran carrera“, finalizó el mensaje el hoy comentarista de ESPN junto con varios emojis de aplausos.

Imagen: Instagram

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