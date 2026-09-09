El Presidente de ByN asistió al Teatro Caupolicán para recibir a Mirko Jozic en su visita a Chile.

Colo Colo vive una semana más que especial con la llegada de Mirko Jozic a Chile. El histórico entrenador croata viajó y revivió la campaña histórica que se consagró can la Copa Libertadores 1991.

Primero durante la jornada de martes compartió una íntima cena con el plantel que tocó la gloria en América. Pero este miércoles tuvo su reencuentro con los hinchas albos que repletaron el Teatro Caupolicán para agradecerle todo lo realizado en Colo Colo.

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Cita que nadie se perdió en el Cacique y uno de los primeros en llegar fue nada menos que Aníbal Mosa. El Presidente de ByN llegó apenas se abrieron las puertas del recinto ubicado en San Diego.

“Estoy feliz, muy contento de poder venir a saludar a don Mirko”, comentó de entrada a Redgol. “La conquista de la Copa Libertadores es una fecha que no olvidamos los chilenos”, agregó poniéndose a tono a la cita histórica.

Pero lo llamativo fue el particular recuerdo que mantiene Aníbal Mosa de aquella jornada donde el Cacique dirigido por el DT de 86 años superó a Olimpia.

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“El partido de ida lo ví en Puyehue. Y el de vuelta lo vi en Puerto Montt”, recordó sobre aquel partido disputado en el Estadio Monumental.

“Cuando nos coronamos campeones estuve como cinco días desaparecido. Por Los Muermos andaba… y no es chiste”, sentenció fiel a su estilo el también empresario.

El homenaje que recibirá Mirko Jozic en el Estadio Monumental

El itinerario de Mirko Jozic no para y este jueves tendrá una visita más que especial a la Casa Alba. El recinto donde se forja la cantera alba, y que entre sus filas mantiene a Felipe Raipán entre otros, además será bautizada con su nombre.

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Ahora el gran homenaje será en el Estadio Monumental este domingo 13 de septiembre cuando Colo Colo reciba a Deportes Concepción. El croata será condecorado justamente ante el equipo que comenzó la campaña para lograr la Copa Libertadores 1991.

Tras ello, participará en una cena en el Estadio Croata el miércoles 16 de septiembre. Cabe consignar que su retorno a Europa está contemplado el 20 de septiembre.