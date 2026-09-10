La ausencia del King por suspensión obligará al técnico Fernando Ortiz a realizar modificaciones para el cotejo del domingo en el Estadio Monumental.

En su último encuentro antes del receso por Fiestas Patrias, Colo Colo buscará mantener o incluso aumentar su distancia con los perseguidores en Liga de Primera cuando este domingo reciba en el Estadio Monumental a Deportes Concepción.

Para este encuentro, el técnico Fernando Ortiz se ve en la obligación de realizar modificaciones en esquema y nombres, pues una de sus principales figuras como Arturo Vidal estará afuera del juego por llegar a la quinta tarjeta amarilla y arrastrar suspensión.

A esta ausencia se suma la situación del central Jonathan Villagra, quien si bien ya trabaja a la par de sus compañeros en Colo Colo, según reporta Radio ADN, desde el staff del Tano optarán por no arriesgarlo, más aún con la confirmación de su citación a la Selección Chilena.

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Los cambios que hará Colo Colo ante Concepción

El reportero Cristián Alvarado adelantó en Los Tenores que Ortiz ratificará por segundo juego consecutivo al caboverdiano Vozinha como su arquero titular, en su último cotejo antes de sumarse a su selección para las Eliminatorias a la Copa Africana de Naciones.

En la defensa, pasará de jugar con tres centrales a una tradicional línea de cuatro, donde retrocederán Jeyson Rojas y Diego Ulloa por los costados, mientras que los zagueros serán Iván Román y la vuelta del uruguayo Joaquín Sosa.

Para el mediocampo, Ortiz optará por retroceder a Lautaro Pastrán para acompañar a la dupla de Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez. Mientras que el reemplazante de Vidal será Marcos Bolados, quien se sumará al ataque junto a Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Así las cosas, Colo Colo enfrentará a Concepción con Vozinha en el arco; Jeyson Rojas, Iván Román, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Lautaro Pastrán en mediocampo; Marcos Bolados, Leandro Hernández y Maxi Romero en delantera.

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¿Cuándo juegan los albos?

El Cacique recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Monumental, por la jornada 23 en Liga de Primera, este domingo 13 de septiembre desde las 17:30 horas.

En síntesis