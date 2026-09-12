El ex arquero será parte del MT1000 Santiago 2026, donde buscará demostrar su destreza con la raqueta.

Johnny Herrera causó sorpresa al anunciar que disputará un prestigioso torneo de tenis. Ahora el ex arquero de Universidad de Chile habló de lo que será este importante desafío.

Con bombos y platillos fue comunicada la participación del bicampeón de América en el torneo MT1000 Santiago 2026, el cual tendrá sede en el Stade Français en noviembre de este año. El retirado portero ya se prepara de cara a esta competición.

Herrera describe su juego

“No siempre gano, pero sí le peleo a cualquiera“, contó Johnny Herrera a LUN. Si bien para muchos es desconocida la faceta como tenista del ídolo de Universidad de Chile, el oriundo de Angol destaca que ya ha enfrentado a jugadores de nivel.

“Juego siempre con cabros que juegan torneos ITF, son buenos amigos y me invitaron a participar. Me junté con la gente de la organización y apañé. Es más que nada para incentivar el deporte y el tenis, que en Chile está muy dejado. Y obviamente porque me gusta“, explicó el ex seleccionado nacional.

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“Normalmente juego harto, trato de jugar siempre. De hecho, juego tenis para mantener las calugas y no engordar. Nunca he tenido profe, siempre aprendí mirando”, remarcó Herrera.

Desde su retiro del fútbol en 2021, Johnny Herrera se ha dedicado al comentario deportivo en TNT Sports, principalmente en el programa Todos Somos Técnicos. Ahora tendrá que complementar sus tiempos en el canal con la preparación para el MT1000 Santiago 2026.

“Obviamente voy a pelear el partido que me toque y voy a tratar de jugar un dobles también para aprovechar el día. Voy a intentar pedirme el día libre en el canal para tener tiempo y pasarlo bien, más que nada“, detalló. Incluso, habló de sus condiciones como tenista.

“Mi estilo es agresivo siempre. Agresivo y harto de ir para adelante, harto saque y volea. Hay días que saco muy bien, entonces eso me ayuda mucho“, cerró el retirado arquero de Universidad de Chile.