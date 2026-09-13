El Comandante se hará cargo del plantel profesional del cuadro naranja, pero no lo hará el día presupuestado originalmente a raíz de un trámite formal que debe hacer su antecesor, César Bravo. Hubo molestia en el Comandante.

Es un hecho que Mario Salas tomará el mando del plantel profesional de Cobreloa para afrontar la recta final de la Primera B. Los loínos están en plena lucha por el título, pero de igual manera la directivadecidió despedir de su cargo a César Bravo.

Luego del empate sin goles frente a Deportes Antofagasta y una conferencia de prensa muy polémica que ofreció Bravo, la plana mayor le puso fin al ciclo del estratego. Rápidamente acordaron las condiciones para recibir al Comandante, quien también recibió un llamado desde la primera división.

Pero prefirió fichar por los Zorros del Desierto en vez de aceptar la oferta de Unión La Calera. Aunque la llegada de Salas a Calama no será tan pronto como estaba presupuestado. De hecho, el arribo a la ciudad del DT estaba agendado para este domingo.

Y la presentación, para este lunes 14 de septiembre. Aunque nada de eso se dará, según informó el periodista Pedro Marín. Al menos no todavía. “Mario Salas posterga su arribo a Cobreloa”, reportó el citado comunicador en su cuenta de X, donde dio varios detalles de los porqués.

Mario Salas tomará las riendas del plantel de Cobreloa. (Andrés Piña/Photosport).

“Hasta que el cuerpo técnico anterior sea finiquitado con los documentos respectivos”, aseguró Marín, siempre en la exred social del pajarito. Así que Bravo todavía tiene que hacer el trámite para quedar formalmente desvinculado del elenco naranja.

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Trámite legal de César Bravo dilata la llegada de Mario Salas a Cobreloa

Aunque esta formalidad en ningún punto bota la llegada de Mario Salas a Cobreloa. Sólo la retrasa algunos días. Eso sí, esa situación del finiquito pendiente molestó al Comandante, según la información que averiguó RedGol. Por lo pronto, Bravo recién este domingo aterrizará en Calama.

César Bravo todavía no queda formalmente desvinculado de Cobreloa. (Pedro Tapia/Photosport).

Los Zorros del Desierto tendrán su retorno a los entrenamientos este lunes 14 de septiembre. La sesión estará a cargo de los cuerpos técnicos del equipo Sub 18 y de Proyección de los loínos. Todo eso mientras esperan la firma de Bravo en el finiquito.

Una cuestión que debe ocurrir sí o sí antes que el exentrenador de Deportes Temuco se ponga el buzo naranja. El primer desafío de Salas como DT de Cobreloa será por los octavos de final de la Copa Chile. Precisamente, el duelo de ida ante Coquimbo Unido. Tras eso, el 26 de septiembre, los loínos recibirán a Santiago Wanderers en un partido con tintes de final que fue aplazado por la histórica Intercontinental Sub 20 que el Decano disputará ante Real Madrid.

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