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Cobreloa

Cobreloa despide al técnico César Bravo en plena lucha por el ascenso a Liga de Primera

Pese a que tras el empate con Antofagasta descartó dar un paso al costado, la institución de Calama decidió sacar del cargo al estratega. A seis fechas del final.

Por Alfonso Zúñiga

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César Bravo es despedido como técnico de Cobreloa.
© PhotosportCésar Bravo es despedido como técnico de Cobreloa.

El sólo hecho de no alcanzar el liderato en Primera B tras igualar sin goles con Antofagasta, provocó un fuerte terremoto en Cobreloa, quien tomó la drástica decisión de cesar de sus funciones al entrenador César Bravo, tras más de dos años en el cargo.

Fue a través de un comunicado oficial que la dirigencia del cuadro de Calama informó que “se determinó poner término al ciclo“, tanto del estratega como de todo su cuerpo técnico. “Como institución le agradecemos sinceramente por el compromiso, profesionalismo y dedicación demostrados durante su permanencia en nuestro club”, añaden.

Así las cosas, César Bravo se va de Cobreloa luego de asumir el cargo en septiembre del 2024 para reemplazar a Dalcio Giovagnoli. Dirigió a los loínos durante 79 cotejos, donde logró 32 victorias, 27 empates y 20 derrotas. Un 51.9 por ciento de rendimiento.

Imagen: Cobreloa

Imagen: Cobreloa

Así fue el paso de César Bravo por Cobreloa

El ex futbolista se hizo cargo definitivamente del primer equipo naranja el 30 de septiembre del 2024, en plena pelea por la permanencia en Liga de Primera, donde si bien logró sumar siete puntos de 15 posibles, por diferencia de goles acabó descendiendo.

En la temporada 2025, de vuelta en Primera B, Bravo llevó a Cobreloa a pelear por el ascenso no sólo en la Tabla de Posiciones, donde acabó tercero, sino también en la Liguilla, donde terminó cayendo de forma dramática en la Final ante Deportes Concepción.

En el presente año, la campaña volvía a ser positiva para los loínos con este estratega, en una pelea mano a mano con Santiago Wanderers por el primer puesto, el cual perdió en solitario hace tres jornadas. Pese a no tener malos números, la dirigencia optó por echarlo.

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En síntesis

  • Cobreloa despidió al DT César Bravo tras empatar con Antofagasta y no alcanzar la cima.
  • El técnico deja el club tras dos años, con un 51,9% de rendimiento en 79 duelos dirigidos.
  • Pese a pelear el liderato ante S. Wanderers, la dirigencia optó por cesarlo del cargo.
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