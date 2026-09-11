Fue en la conferencia de prensa post empate con Antofagasta, que el técnico lanzó dardos hacia la interna del club, que derivaron en la drástica decisión de la directiva.

Como un baldazo de agua fría se tomó entre los hinchas de Cobreloa la decisión de la directiva de despedir a su entrenador César Bravo tras casi dos años en el cargo, en plena pelea por el título en Primera B y por el ascenso directo a la máxima categoría.

Luego que Santiago Wanderers los alcanzara en la cima de la clasificación, en Calama comenzaron a aparecer los rumores desde el interior del club que apuntaban a una renuncia del estratega, lo que provocó una furiosa reacción tras el empate sin goles con Antofagasta.

Fue en conferencia de prensa donde Bravo se lanzó en picada contra la dirigencia de Cobreloa, en frases que horas después derivaron en la decisión final de los altos mandos para cesarlo de sus funciones pese a la buena campaña en esta temporada.

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La frase que le costó el despido a Bravo en Cobreloa

“Conmigo no se han acercado, fue César Jiménez, que es el tesorero, Harry Robledo que también se acercó, nunca me plantearon nada, lamentablemente y aquí hay que decirlo, yo estoy cansado”, fue lo primero que dijo el estratega antes de lanzar su artillería pesada.

“Hay programas que siempre te tiran, que a mi me dan con todos porque ellos opinan de la forma personal y no de la forma grupal y de lo que se hace, se los digo, yo nunca voy a renunciar, no renuncio a mis convicciones“, afirmó el hasta ayer tecnico de Cobreloa.

Y Bravo no se detuvo en sus descargos, al expresar que “si quieren tomar una decisión que la tomen, yo no trabajo a través de la desconfianza y tampoco me gusta la traición y la traición yo sé de dónde viene, sé que es lo que pasa acá, se los digo desde antes”.

“Cuando a mi me pidan la renuncia yo no lo voy a hacer, porque creo en mis convicciones, sé lo que hago, sé lo que he luchado durante todos estos años, sé lo que he entregado, lo que he tenido que revertir calladito, nunca me he excusado en nada, en lo que tenemos, lo que no contamos”, finalizó.

En síntesis