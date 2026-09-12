El cuadro loíno está en el centro de la noticia en nuestra división de plata luego del despido de César Bravo y la llegada de Mario Salas como entrenador.

Un verdadero terremoto se desató en Cobreloa en las últimos días. La dirigencia del cuadro loíno, en plena pelea por ascender de manera directa en la Primera B, decidió ponerle fin al vínculo de César Bravo como entrenador tras dos años en el club.

Por si fuese poco, la búsqueda de su reemplazante fue bastante fugaz en Calama, ya que horas más tarde trascendió que Mario Salas era el elegido para afrontar estas últimas fechas de la fase regular de la Liga de Ascenso.

Esta movida, cuentan al interior de la escuadra naranja, responde a una suerte de guerra entre diferente bloques que controlan la interna de Cobreloa.

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Las razones detrás de la salida de Bravo y el arribo de Salas en Cobreloa

De acuerdo a información recabada por RedGol, la decisión de sacar a Bravo como DT fue de Ignacio Mehech, vicepresidente de Cobreloa. Al interior, cuentan que nunca fue de su gusto y que el bajón deportivo que sufrió el equipo en estos últimos meses fue la excusa perfecta para sacarlo.

Lo complejo acá es que Mario Salas fue elegido como el reemplazante sin haber consultado a Mauricio Pozo, gerente deportivo de los loínos. ¿Y quien se la jugó por el Comandante? Pues Rodrigo Souza, gerente de marketing.

César Bravo dejó de ser el DT de Cobreloa luego de dos años en el club. | Foto: Photosport.

En el club, apuntan que Souza viene de trabajar en Vibra con Fernando Felicevich y que derechamente le pasaron todos los poderes ahora para que haga y deshaga en Cobreloa. Incluso pasando por arriba de Harry Robledo, actual presidente de la institución.

Se espera que Mario Salas llegue el domingo a Calama y que el lunes tenga su primer entrenamiento en un contexto bastante complejo de Cobreloa, ya no solo deportivo, sino que también institucional.

El próximo partido de Cobreloa

Los loínos regresarán a la acción en la Primera B ante Santiago Wanderers el sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto. La escuadra naranja marcha segunda en la B con 42 puntos, dos menos que los líderes caturros.

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En síntesis