El tocopillano tuvo que ser suplente y sumar minutos en el segundo tiempo, en un cuadro que sumó su cuarta derrota al hilo.

Alexis Sánchez está lejos de los grandes momentos en el fútbol en su nueva experiencia en el Montreal, quienes nuevamente sufrieron una derrota en la MLS, esta vez por 1-0 ante Colorado Rapids.

Es el cuarto partido consecutivo con derrota del cuadro del tocopillano, que se hunde en la Conferencia Este de la Major League Soccer y deja al chileno lejos del protagonismo que buscaba.

Alexis Sánchez no levanta en la MLS.

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Alexis Sánchez vino desde la banca en Montreal

Alexis Sánchez fue suplente en el Montreal ante Colorado Rapids, donde sólo ingresó en el minuto 57, cuando su equipo ya iba abajo en el marcador en el duelo jugado en Dick’s Sporting Goods Park, en Commerce City.

En ese instante, los locales ya habían abierto la cuenta con anotación de Paxten Aaronson desde lanzamiento penal, cuando el partido llegó a los 43 del primer tiempo.

Una estadística que no acompaña para nada lo que buscaba el chileno, donde en la MLS su equipo acumula 21 puntos luego de 25 partidos, que en detalle son cinco triunfos, seis empates y 14 derrotas.

Pero el fútbol siempre tiene revanchas, por lo que este jueves tendrán un trascendental partido ante el Vancouver Whitecaps, por la semifinal de vuelta de la Canadian Championship, donde en la ida empataron 1-1 con un tanto anulado de Sánchez.

Puede ser el partido perfecto para levantar la moral, además de ganar confianza por lo que queda de temporada, con el tocopillano lejos de sus momentos de gloria.

Mira el compacto del partido: