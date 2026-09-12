El equipo del chileno ve acción en la MLS en un partido clave para comenzar a soñar con un puesto de playoffs en la Conferencia Este.

El CF Montreal de Alexis Sánchez vuelve a la acción en la MLS enfrentando esta noche al Colorado Rapids, en un partido clave por la fecha 25 en donde el chileno y compañía se jugarán mucho por un lugar en los playoffs.

La escuadra canadiense viene de caer en condición de local por 2-1 ante el Charlotte FC, resultado que los dejó como absolutos colistas en la Conferencia Este. Los dirigidos por el francés Philippe Eullaffro apenas suman 21 puntos tras 24 partidos y están a ocho unidades de los puestos de postemporada.

Al frente estará un equipo que lucha en la zona media de la Conferencia Oeste. El equipo de la ciudad de Denver marcha séptimo con 32 puntos, dos más que el San Diego FC, elenco que está haciendo el corte pensando en los playoffs.

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¿A qué hora juega el Montreal de Alexis Sánchez vs Colorado Rapids?

Este encuentro entre Montreal vs Colorado Rapids será hoy sábado 12 de septiembre a las 22:30 (hora de Chile) en el Dick’s Sporting Goods Park.

Alexis Sánchez suma seis partidos con el CF Montreal. Lamentablemente en 271 minutos de acción todavía no registra goles ni asistencias. | Foto: Getty Images.

¿Dónde ver a Montreal de Alexis Sánchez vs Colorado Rapids?

Este encuentro del cuadro del Niño Maravilla no contará con transmisión televisiva. La única opción para verlo será a través de la aplicación de streaming Apple TV.

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En síntesis