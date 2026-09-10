El volante argentino mostró una soberbia impresionante ante el polaco, en una actitud que está dando la vuelta al mundo.

Un picante encuentro se jugó en la MLS entre Inter Miami y Chicago Fire, encuentro que terminó igualado 1-1. Eso sí, el resultado fue lo de menos.

La imagen que está dando la vuelta al mundo es la que protagonizaron el argentino Rodrigo De Paul con Robert Lewandowski, en la que el argentino se mostró muy soberbio.

Tras una discusión del delantero con Ian Fray, defensa del elenco en el que juega también Lionel Messi, De Paul se metió en la discusión aprovechando que le gusta ser el abogado de todos.

Ahí es donde encaró al ex Barcelona y Bayern Munich para decirle una frase que se ha hecho viral, por lo irrespetuoso que se mostró De Paul.

Lewandowski en la MLS

De Paul a Lewandowski: “Quién sos”

El trasandino fue a buscar al ariete y se despachó una frase para el bronce, que demuestra que la humildad no es parte de sus características.

“¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”, le señaló el jugador de la selección argentina al polaco, quien solamente se reía.

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De todas maneras no es un cruce casual. De Paul fue a buscarlo para continuar con los cruces que alguna vez tuvieron en Europa, cuando se enfrentaron en un Atlético de Madrid y Barcelona.

El origen viene de cuando Messi declaró el 2021 que Lewandowski merecía ganar el Balón de Oro el año anterior, el que fue declarado desierto por la pandemia.

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Posterior a eso, el polaco no creyó mucho en Messi y dijo que le hubiese gustado sentir sinceridad y no “palabras vacías”, lo que causó mucho revuelo en Argentina. Y De Paul, que es chupamedias de Messi, no la dejó pasar.

A pesar de eso, Messi y Lewandowski ayer se saludaron muy cariñosamente en el partido en el que se reencontraron.