El Niño Maravilla hizo noticia por un increíble gol que se perdió en la derrota del Montreal ante Charlotte.

Alexis Sánchez sigue sin consagrarse con la camiseta del CF Montreal en la MLS. El Niño Maravilla volvió a sumar una derrota, esta vez en condición de local por 2-1 ante el Charlotte FC que lo deja muy lejos de los puestos de playoffs.

Para más remate, el chileno a los 62’ se perdió un gol completamente solo dentro del área. Alexis recibió con el arco casi a su merced tras un buen robo de balón, pero mandó su disparo por arriba del horizontal.

Esta clarísima opción de gol desperdiciada generó las reacciones por parte de la prensa canadiense, donde se llegó a asegurar que se generó cierto grado de “consternación” que un jugador de la talla de Alexis fallase una oportunidad así.

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Las críticas de los medios canadienses a Alexis Sánchez

El medio La Presse señaló que “Alexis Sánchez se encontró solo frente a la red, sin embargo, provocó consternación cuando perdió por completo el objetivo (…) El CF Montreal sufrió una tercera derrota consecutiva y se mantuvo en el puesto 15 y al final de la tabla de la Conferencia Este. Ahora está a ocho puntos de los lugares que clasifican a los playoffs”.

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En tanto Everythinggp detalló que “con la lluvia ligeramente agotada y la fatiga comenzando a establecerse, el juego se abrió drásticamente. Montreal fue el primero en crear una oportunidad de oro cuando la presión de Ríos en el área penal de Charlotte, llevó a un tiro frente al blanco de Alexis Sánchez. La leyenda chilena no pudo abrir su cuenta personal para su nuevo club, cuando envió la pelota volando sobre la red”.

Alexis Sánchez no ha podido elevar el nivel del CF Montreal en la MLS. | Foto: Getty Images.

Radio Canadá por su parte afirmó que “el equipo de Carolina del Norte probablemente habría preferido mejores condiciones para jugar un partido en el extranjero a mediados de semana, pero aún así encontraron una manera de darse un festín cuando Toklomati puso los toques finales en un pase de David Schnegg en el minuto 81″.

“Al perder oportunidades, el Montreal se quemó. Charlotte orquestó su ataque, y Saint-Maximin hizo un buen pase en la carrera de Schnegg. El cual se encontraba en la superficie de la reparación, donde Toklomati rompió los corazones de los valientes partidarios”, concluyó.

El próximo partido del CF Montreal de Alexis Sánchez

El equipo del Niño Maravilla regresará a la acción este sábado 12 de septiembre a las 22:30 (hora de Chile) ante Colorado Rapids en el Dick’s Sporting Goods Park.

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En síntesis