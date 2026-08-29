El tocopillano y el CF Montréal sufrieron una vergonzosa derrota ante el Inter Miami de Lionel Messi, con quien se reencontró. "Espero verlo en su hogar", lanzó el Dilla.

Alexis Sánchez sigue en su adaptación a la MLS, aunque junto al CF Montréal sufrieron un traspié vergonzoso: cayeron por 7-1 ante el Inter Miami, que contó con una actuación estelar de Lionel Messi. El crack argentino anotó cuatro goles y, por si eso fuera poco, aportó una asistencia.

En una entrevista con la MLS en español, Sánchez contó algunas cosas de su adaptación. Por ejemplo, insistió en su motivación de fichar en la máxima categoría de Estados Unidos. “Están viniendo todos los jugadores importantes a jugar aquí. Y quería probar, ver una etapa nueva de mi vida. Quise intentar venir acá también”, aseguró el tocopillano.

Además, reconoció cuál ha sido su principal dificultad en el fútbol de Estados Unidos. Sobre todo porque vive en Canadá. “Es un poco complicado: cambio de casa, la familia lejos. Todo es nuevo. Los viajes son de cuatro horas”, detalló el exjugador del Sevilla.

Alexis Sánchez intenta presionar al argentino Facundo Mura. (Leonardo Fernandez/Getty Images).

“Mañana (domingo) tenemos un vuelo de ocho horas, en europa eran dos o máximo tres horas. Juegas Champions League en Alemania o Inglaterra y era todo más fácil”, aseguró también el Dilla. Quién sabe si en tono de añoranza o sólo de comparación.

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Alexis Sánchez analiza el reencuentro con Lionel Messi en la MLS

Alexis Sánchez tuvo un reencuentro con Lionel Messi, quien fue su compañero en el Barcelona de España y su rival con la selección chilena. “Es lindo reencontrarse con él. Es uno de los mejores de la historia del fútbol, todos lo saben. Estamos mayores”, dijo el Dilla.

“No es la misma velocidad de antes. Jugamos en contra, estuvimos en el Barcelona. Lindo encontrarlo en el campo e ir a verlo a su casa”, manifestó también Sánchez sobre un posible encuentro en el hogar de La Pulga, quien aún pasa el duelo de la muerte de su padre.

Alexis Sánchez tuvo Carmen Mandato/Getty Images)

Y sobre su puesta a punto física, también habló. “Poco a poco me estoy poniendo forma. El equipo lleva 4-5 meses jugando. Tienen continuidad. Yo llegué hace una semana y media. Pero me pongo en forma rápido. Jugando dos o tres partidos ya estoy en forma”, sentenció el jugador surgido en las inferiores de Cobreloa.

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