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MLS

Alexis Sánchez desafía a Lionel Messi: cuándo juega Montreal vs Inter Miami y dónde verlo

El delantero chileno afrontará su tercer encuentro con CF Montreal y tendrá un desafío de alto impacto ante el vigente campeón de la MLS.

Por Franccesca Arnechino

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Sánchez enfrentará a Messi en la MLS.
© Getty/Alexis SánchezSánchez enfrentará a Messi en la MLS.

Alexis Sánchez continúa sumando minutos en su nueva aventura en Estados Unidos. Después de disputar sus primeros dos compromisos con CF Montreal, el histórico goleador de La Roja se prepara para uno de los partidos más atractivos desde su llegada a la MLS.

El conjunto canadiense tendrá una exigente visita al Inter Miami de Lionel Messi, duelo programado para este sábado 29 de agosto y que enfrentará a dos de los futbolistas sudamericanos más reconocidos de las últimas décadas.

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¿Cuándo juega Alexis Sánchez vs Lionel Messi?

El partido entre Inter Miami y CF Montreal se disputará este sábado 29 de agosto a partir de las 19:30 horas de Chile.

El equipo de Alexis llega después de igualar 2-2 frente a Los Angeles Galaxy, mientras que Inter Miami viene de sufrir una derrota por 2-1 contra Toronto FC, equipo donde juega el defensor chileno Benjamín Kuscevic.

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Montreal aparece en el penúltimo puesto de la Conferencia Este con 21 puntos, aunque se encuentra a solo tres unidades de la zona de repechaje para los playoffs.

Inter Miami, por su parte, ocupa el segundo lugar con 39 unidades, diez menos que Nashville, actual líder de la conferencia.

¿Dónde ver Inter Miami vs CF Montreal?

El partido entre Inter Miami y CF Montreal, que tendrá como protagonistas a Lionel Messi y Alexis Sánchez, se jugará este sábado 29 de agosto desde las 19:30 horas de Chile. El encuentro por la MLS no contará con transmisión por televisión y se podrá ver en vivo y online vía streaming a través de Apple TV.

De esta manera, Alexis tendrá una nueva oportunidad para seguir tomando ritmo en Montreal y lo hará ante uno de los grandes protagonistas de la MLS: el Inter Miami de Messi.

En resumen…

  • Alexis Sánchez y CF Montreal visitarán al Inter Miami de Lionel Messi.
  • El partido será este sábado 29 de agosto a las 19:30 horas de Chile.
  • El encuentro por la MLS podrá verse vía streaming a través de Apple TV.
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