El Niño Maravilla participó de una actividad con fanáticos del equipo, los mismos que acusaron desencanto por su accionar.

Alexis Sánchez ya sumó en cancha sus primeros minutos defendiendo al CF Montreal, ganándose de a poco un lugar en el equipo. Sin embargo, ya tuvo su primera gran polémica con el equipo canadiense.

Es que durante los populares “meet and greet”, eventos donde hinchas pueden compartir con sus ídolos, hubo acusaciones contra el goleador histórico de la selección chilena. Así lo desclasificaron desde Montreal.

Maxime Truman, periodista que cubre al equipo de la MLS dijo que “ayer fue la velada de los miembros en el Stade Saputo. La fila para conocer a Alexis Sánchez era (por supuesto) interminable, me dicen”. Es ahí donde los fanáticos se quejaron.

Las acusaciones contra Alexis

Alexis Sánchez recibió quejas de los propios hinchas del Montreal en el meet and greet realizado en las instalaciones del club. Si bien el Niño Maravilla arribó con sonrisa a saludar a los fanáticos, poco a poco su actitud cambió, según los relatos.

Polémica en Canadá por evento donde participó el chileno. (Foto: Maxime Truman)

“Varios aficionados me escribieron para contarme que Sánchez no estaba sonriente y que se fue antes de que terminara (antes que sus compañeros), cuando todavía quedaban varios fans”, reportó la citada fuente.

El tocopillano ya ha participado en dos partidos por el club de la MLS. Jugó 11 minutos contra el Columbus Crew y 28 ante Los Angeles Galaxy, sin anotar goles vistiendo la camiseta número “10”.

El próximo desafío de Alexis y compañía en la Major League Soccer será en grande contra el Inter de Miami, de Lionel Messi. El partido se jugará este sábado 29 de agosto, a las 19.30 horas de Chile.