Los ex compañeros de Barcelona ahora se enfrentarán en la MLS de Estados Unidos.

La MLS reúne a grandes figuras del fútbol mundial y en una nueva fecha, dos de ellas se enfrentarán. Montréal de Alexis Sánchez visita a Inter Miami de Lionel Messi.

El tocopillano lleva solo unas semanas en su nuevo club, pero poco a poco va poniéndose a punto para ser la estrella principal del equipo canadiense. Ahora tendrá una prueba de fuego al medirse contra las Garzas de uno de los mejores jugadores de la historia.

¿Dónde ver a Montréal vs Inter Miami?

Este encuentro no contará con transmisión televisiva. La única opción para verlo será a través de la aplicación de streaming Apple TV.

¿A qué hora juega Alexis Sánchez vs Lionel Messi?

Este encuentro será el sábado 29 de agosto a las 19:30 horas, en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos.

Viejos compañeros y rivales

Lionel Messi y Alexis Sánchez tienen un largo historial en común, ya que sus carreras se han cruzado en más de una oportunidad. A veces del mismo lado de la cancha, pero en otras como rivales. Ambos supieron brillar en la élite de Europa y hoy lideran a sus respectivos clubes en la MLS.

El chileno y el argentino fueron compañeros en Barcelona entre 2011 y 2014, cuando compartían el ataque de los Culés con Neymar. Luego, se enfrentaron en otras ocasiones por Champions League, pero fue a nivel de selecciones donde tuvieron sus duelos más recordados.

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En las finales de Copa América 2015 y 2016 se midieron Argentina y Chile. En ambas resultó Alexis Sánchez como ganador. Mientras el tocopillano anotó el penal definitivo en la primera, Lionel Messi tiró su lanzamiento a las nubes en la segunda. Inter Miami es 2° en la Conferencia Este de la MLS con 39 puntos, mientras Montréal está en el penúltimo puesto con 21 unidades.