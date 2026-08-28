Desde la dirigencia que encabeza Cecilia Pérez piden la sanción máxima para el argentino.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se sigue jugando, todo debido a un polémico festejo de Javier Correa. Esta situación podría acarrear una sanción contra el delantero.

Los Albos vencieron por 2-1 al Romántico Viajero en el Estadio Nacional. Correa fue el héroe al anotar el gol de la victoria. Cuando los dirigidos por Fernando Ortiz festejaban en la cancha, el argentino hizo un gesto obsceno que enfureció a la directiva del Bulla.

La denuncia de la U contra Correa

El árbitro Juan Lara no informó la acción de Javier Correa, por lo que la dirigencia de Universidad de Chile decidió denunciar este hecho ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Desde La Tercera filtraron los detallas del escrito que presentaron desde el CDA.

“Conducta antideportiva y tipificada en el artículo 63° letra B N° 3 del mismo cuerpo normativo, solicitando desde ya que se le aplique la sanción máxima contemplada para dicha infracción, esto es, tres (3) juegos de suspensión, conforme a los antecedentes“, comienza el reclamo de la U.

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“El jugador Javier Correa, una vez finalizado el encuentro, se dirigió deliberadamente hacia el sector de galería norte del recinto —ocupado en su integridad por hinchas de Universidad de Chile— y ejecutó, de cara a dicho público, un movimiento pélvico reiterado de inequívoca connotación sexual, acompañado de gesticulación provocativa“, detalla el documento.

Este reclamo de Universidad de Chile ha generado una fuerte polémica entre clubes. Desde Colo Colo han defendido a Javier Correa, pero desde el Bulla no se quedan contentos y quieren que el argentino sea castigado luego del ademán realizado ante sus seguidores.

El gesto de la polémica de Correa. Imagen: @patriciografia

“No se trató de un desahogo espontáneo ni de un gesto ambiguo susceptible de interpretación alguna. El jugador se dispuso hacia el sector de la hinchada rival, orientó su cuerpo hacia ella y sostuvo el gesto el tiempo suficiente para asegurar su percepción por parte del público, lo que revela un ánimo directo de provocación y escarnio”, reitera el escrito.

De esta manera, Correa arriesga hasta 3 fechas sin jugar. El delantero viene saliendo de una sanción luego de criticar al árbitro Nicolás Gamboa. Ahora el argentino tendrá que presentarse ante el Tribunal de Disciplina el próximo 1 de septiembre.