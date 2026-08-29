Con mucha contundencia, los Ruleteros superaron por 3-0 al Tomate Mecánico y ratificaron el gran momento que viven en la segunda rueda. ¡Siguen encendidos en la pelea por el subcampeonato!

Everton de Viña del Mar le dio un aviso a Deportes Limache con ese cabezazo al poste que hizo Benjamín Berríos y fue un anticipo a la victoria por 3-0 que el equipo adiestrado por Walter Ribonetto firmó como visitante en la fecha 21 de la Liga de Primera.

Los Ruleteros se pusieron en ventaja gracias a un gol de penal: una mano dentro del área cometida por Javier Rojas le dio una clara chance de anotar al uruguayo Alan Medina. Y el charrúa la aprovechó para abrir la cuenta en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández en el minuto 38.

Un tiro rasante imposible para el golero Claudio González. Cuando el cronómetro marcaba 44 minutos de la primera parte, el cuadro Oro y Cielo pegó por segunda vez en el encuentro. Lo hizo mediante el espigado atacante argentino Nicolás Montiel.

Así fue el penal que ejecutó Alan Medina en el estadio Lucio Fariña Fernández. (Manuel Lema/Photosport).

El exjugador de Ferro Carril Oeste le sacó máximo rédito a un centro de Medina. Y aunque su cabezazo fue hacia el medio del arco, fue suficiente para derrotar la resistencia del Halcón González. Con un 2-0 se fueron al descanso y el DT del cuadro tomatero hizo una modificación: Carlos Morales reemplazó a Vicente Álvarez.

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Víctor Rivero hizo dos cambios más en Deportes Limache para intentar encausar el rumbo frente a Everton de Viña del Mar. El cronómetro marcaba 55 minutos y el DT sacó de la cancha al uruguayo Tiago Galletto y a Misael Llantén. En sus lugares, ingresaron Vicente Cárcamo y el paraguayo Axel Alfonzo.

Así festejó Everton uno de los goles frente al Tomate Mecánico. (Manuel Lema/Photosport).

Pero el zaguero guaraní literalmente duró dos minutos. Alfonzo recibió la tarjeta roja directa tras un pisotón muy fuerte contra Montiel. Una movida que fue para intentar la remontada terminó por complicar aún más al cuadro local. Aunque de todas maneras cayó el descuento.

Cuándo no, fue obra de Daniel Castro. El Popín aprovechó al 100 por ciento un preciso pase de primera del Vicho Cárcamo y derrotó el achique de Ignacio González con una precisa definición. Pero mediante instancias del VAR, el tanto del atacante quedó sin validez por una posición de adelanto.

Los Ruleteros pudieron extender a tres la distancia en los 81 minutos. Otra vez generado por Medina y Montiel. Pero el argentino estrelló su remate en el poste tras haber dejado en el camino al arquero González. Casi automáticamente, el trasandino elevó un cabezazo después de un preciso centro de Emiliano Ramos.

Pero la tercera fue la vencida en el complemento para Montiel cuando el cronómetro marcaba los 83 minutos. Y con una precisa definición decretó el 3-0 para el cuadro Oro y Cielo, que lució su uniforme alternativo ante los limachinos. Con ese resultado terminó el encuentro para la gran segunda rueda que realiza Everton.

Nicolás Montiel celebró así uno de sus dos goles. (Manuel Lema/Photosport).

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