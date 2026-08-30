El defensor uruguayo le baja la espuma al entusiasmo de los hinchas al ver "la 35" más cerca que nunca. Además, confirmó que su salida del duelo con Audax fue por precaución.

La goleada por 5-1 al Audax Italiano en el Estadio Monumental elevó hasta la estratósfera la ilusión en los hinchas de Colo Colo, que ven más cerca que nunca la coronación del 35° campeonato en su historia. Algo que no se pone en mente Joaquín Sosa.

Luego del encuentro, donde salió por precaución en el minuto 52 tras sentir molestias físicas, se le consultó al central uruguayo por la sensación ambiente de que es inevitable la obtención del título nacional. Prefirió hacerle el quite al entusiasmo.

“Nosotros disfrutamos cada día. Como te digo, estamos trabajando para ser campeones. Pero no nos adelantamos, vamos día tras día mejorando para que llegado el fin de semana lo hagamos bien. Entonces, no nos apresuramos y es mejor ir tranquilos”, expresó Sosa por el presente de de Colo Colo.

¿Es de preocupación la lesión de Sosa en Colo Colo?

El defensor oriental salió en reemplazo de Iván Román al comienzo del segundo tiempo, luego de sentir una molestia en su pierna derecha, lo que de inmediato encendió las alarmas en el Cacique, más aún tras la fuerte lesión que sufrió su compañero Jonathan Villagra.

Pero fue el propio Sosa quien salió a calmar las aguas al respecto. “En la primera jugada que terminamos cerca del cartel, allí frené y sentí el talón, me empezó a doler. En el entretiempo le advertí al Tano (Fernando Ortiz) que tuvieran cuidado”.

“En la primera jugada del segundo tiempo volví a sentir dolor y entonces prefirieron sacarme“, puntualizó el central de Colo Colo, quien se evaluará cuando el plantel vuelva a los entrenamientos con miras a su próximo duelo, el domingo que viene ante Huachipato en Concepción.

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Los números del uruguayo en el Cacique

Entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, Joaquín Sosa suma con Colo Colo un total de 2.227 minutos en cancha durante 26 juegos, en los que registra dos goles y recibió cuatro tarjetas amarillas.

En síntesis