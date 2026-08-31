La autoridad política no esperó al dictamen del Tribunal de Disciplina y vetó la presencia de los hinchas luego del ataque con bombas de estruendo al arquero de Huachipato.

A la espera que se conozca el dictamen del Tribunal de Disciplina tras la suspensión del duelo ante Huachipato por la agresión de sus hinchas al arquero Christian Bravo, en Coquimbo Unido comienzan a sufrir las consecuencias de estos incidentes.

Es que de cara a su próximo encuentro, este miércoles 2 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso” ante Deportes Concepción pendiente de la jornada 16 en Liga de Primera, la autoridad política le dio un portazo a los aurinegros.

Víctor Pino, delegado presidencial de Coquimbo, confirmó en diálogo con Radio ADN que el encuentro entre piratas y lilas se jugará sin público en las tribunas, como consecuencia de los incidentes que provocaron los hinchas locales este domingo.

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Coquimbo sufre castigo inmediato tras incidentes de sus hinchas

“Producto de los incidentes, se ha tomado la decisión de que el partido de este miércoles se jugará sin público“, indicó el representante del Gobierno de José Antonio Kast al medio de comunicación, quien además mencionó que el club deberá tomar nuevos resguardos.

“Adicionalmente, le solicitamos al club que adopte medidas de seguridad adicionales en los exteriores. Estas medidas se seguirán evaluando a futuro”, complementó el Delegado Presidencial de Coquimbo con miras al duelo ante Concepción.

Esta es la primera medida oficial que se toma en contra del cuadro aurinegro, mientras se define en Quilín 5635 cuáles serán los próximos castigos que sufrirán los fanáticos por culpa de un grupo de personas que mancharon el 68° aniversario de la institución.

En síntesis