El centrodelantero del Cacique recibió una suspensión de dos encuentros y el Chino Hisis analizó junto a RedGol todo esto. "En los clásicos cuesta...", lanzó.

Colo Colo ya se enteró que Javier Correa afrontará dos fechas de castigo y no podrá jugar ante Huachipato ni contra Deportes Concepción. Esto fue a raíz de la denuncia que Universidad de Chile interpuso contra el “9” del Cacique tras perder el Superclásico 200.

Algo que el Tribunal de Disciplina acogió con una nueva sanción disciplinaria para el cordobés de 33 años, quien ya se había perdido tres encuentros por las fuertes críticas contra el árbitro Nicolás Gamboa. En ese contexto, RedGol tomó el teléfono y llamó a un tricampeón con los albos.

La referencia es para Alejandro Hisis, quien ganó dos Copa Chile en 1982 y 1985, además del Campeonato Nacional en 1983. Luego de su paso por los albos, emigró al OFI Creta de Grecia. También pasó por el Monterrey de México antes de retornar al Eterno Campeón en 1992.

La celebración de Javier Correa tras anotar el 2-1 en el Superclásico. (Felipe Zanca/Photosport).

“Es una pena. Le va a costar, estaba peleando el campeonato de goleo. Es difícil así”, apuntó el Chino Hisis. Aunque en rigor, Correa está a 10 tantos de Fernando Zampedri, quien suma 22 conquistas en la Liga de Primera 2026. Y apunta a ser el heptagoleador de la máxima categoría del balompié criollo.

Eso sí, el otrora ayudante de Jaime Vera mostró comprensión por los gestos que hizo Correa tras la victoria alba al Romántico Viajero. “En ese tiempo de clásicos y situaciones, cuesta guardar las emociones. Lo importante es que Colo Colo está a 16 puntos, eso lo libera un poco”, aseguró Hisis.

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Chino Hisis analiza el nuevo castigo de Correa que afrontará Colo Colo

Alejandro Hisis sabe que Colo Colo no tendrá mayores problemas a pesar de este nuevo castigo contra Javier Correa. Serán un par de partidos que se suman a la lesión en la rodilla de Maximiliano Romero. Eso sí, afortunadamente para Fernando Ortiz, lo del Tigre no fue tan serio como parecía inicialmente.

“La ventaja lo disculpa, se podría decir. Indudablemente tiene que haber un castigo. Cometió una falta. Ahora si es reincidente en eso, tiene que callarse y aprender”, lanzó el Chino Hisis. Pero tiene claro que los 16 puntos de distancia con sus escoltas son decisivos.

Javier Correa en acción durante el Superclásico 200. (Andrés Piña/Photosport).

Planteó que “le favorece la ventaja de Colo Colo, que está muy cerca de conseguir el título. Eso lo libera de todo cuestionamiento. A pesar de que tiene que aprender”. Por lo pronto, los albos tienen 16 unidades de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile.

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Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo suma 52 puntos en 21 partidos de la Liga de Primera y tiene 16 puntos de ventaja sobre sus dos más cercanos perseguidores, que curiosamente son los acérrimos rivales albos.