El volante de Colo Colo abordó en conferencia de prensa la sanción de dos fechas que cayo contra Correa luego de la denuncia de Universidad de Chile.

Javier Correa está en el ojo del huracán en Colo Colo. El delantero recibió dos fechas de sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, esto luego de la denuncia de la U tras sus gestos en el Superclásico 200 del pasado 23 de agosto en el Estadio Nacional.

Todos en el Cacique han reaccionado a este duro mazazo que dejará al equipo de Fernando Ortiz sin una de sus principales figuras para las próximas dos jornadas.

Uno que salió a defender a su compañero fue Álvaro Madrid, quien en conferencia de prensa salió al paso de esta compleja sanción y le dio un espaldarazo al atacante, quien se perderá los duelos antes Huachipato y Deportes Concepción.

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La defensa de Madrid a Correa en Colo Colo

El mediocampista afirmó que “en cuanto a lo futbolístico, sabemos la calidad de jugador que es y la calidad de persona que es. Es importante para nosotros y después no voy a juzgar lo que haga por un gesto. Todos sabemos lo que hizo, pero yo sé la calidad de persona que es y lo que representa para nosotros”.

“Obviamente es importante para nosotros, pero tenemos otro goleador en el equipo, así que el que juegue, lo va a hacer de buena manera. Somos un grupo fantástico y el que lo reemplace lo va a hacer de muy buena manera”, añadió.

Javier Correa se perderá los próximos dos partidos de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Sobre lo que será la visita a Huachipato, Madrid declaró que “estamos bien para el partido. Sabemos que enfrentamos a un rival que viene de ganar y eso le suma confianza. Todos los partidos que con nosotros son difíciles y más sabiendo la cancha en que vamos a jugar. Quizás puede mejorar un poco, pero el estado va a ser duro”.

Para cerrar y sobre la enorme ventaja de puntos que tienen en lo más alto, el volante lanzó que “nada ha terminado todavía. Sabemos que estamos punteros con esa diferencia, pero el objetivo todavía no está cumplido. Hasta que no sea así, no vamos a dejar de seguir dando lo mejor y de seguir con esa hambre de conseguir las victorias”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Huachipato el domingo 9 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis