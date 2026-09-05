Lo dirige Nico Massú, fue confundido con Alejandro Tabilo y ahora sorprende con histórica remontada: “Mi mejor tenis”

Francisco Cerúndolo logró la hazaña en el US Open y batió a Taylor Fritz en cinco sets. “Esto es increíble”, reconoció tras el triunfazo.

El efecto Nicolás Massú ya se siente en el circuito ATP. Así lo confirmó este sábado su pupilo, el tenista Francisco Cerúndolo (25°). El trasandino remontó un partido de aquellos ante Taylor Fritz (10°) y ahora se ubica entre los mejores 16 del US Open.

Eso sí, la jornada no comenzó fácil para el argentino. En el inicio ya tuvo el primer blooper ya que desde la organización lo confundieron con Alejandro Tabilo y lo presentaron como chileno. “Estas cosas pueden pasar”, comentaron en la transmisión de ESPN. “El chileno juega a la noche”, complementaron sobre el tenista nacional.

ver también Tabilo espera por una revancha contra Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

Luego en el primer set, Fritz se puso adelante por 6-3 en 52 minutos. Tras ello, en la segunda manga el local la ganó por 6-4 en 43 minutos. Por lo que tarea se puso cuesta arriba para el dirigido por medallista olímpico.

Pero como dijo Massú en una de sus tantas batallas: “Nada es imposible, ni una hueá”. Y así lo entendió Cerúndolo, que este año ya ganó el ATP 500 de Queens. En el tercer set lo ganó por 6-3 en 40 minutos. Posteriormente el cuarto se lo quedó por 6-4 en 46 minutos.

Y la remontada se confirmó en la quinta manga. Pese a sufrir el quiebre en el inicio, lo revirtió y le arrebató el saque dos veces al gringo. Finalmente se quedó con la victoria por 6-3 en un total de 3 horas y 42 minutos de juego.

Tweet placeholder

La alegría de Fran Cerúndolo en el US Open

El argentino siguió al pie de la letra los consejos de Nicolás Massú y punto a punto fue logrando la remontada. Lo que hoy lo tiene por primera vez entre los 16 mejores del US Open.

“Él jugó muy bien al principio. Arrancó muy bien, le pegaba muy fuerte. Pude meterme recién en el partido en el tercer set. Luego en el cuarto y quinto encontré mi mejor tenis”, expresó el trasandino.

Cerúndolo hizo historia en el US Open y logró remontada ante Taylor Fritz (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Incluso se tomó a la buena el error de la organización y agradeció el cariño de los fanáticos de todo el continente en este tipo de instancias.

“En increíble lo que pude hacer. Poder remontar un partido en una cancha así y con el publico en contra. Agradezco el cariño de Argentina, de mi familia, amigos y de todo Sudamérica”, sentenció Cerúndolo. Ahora en octavos de final se medirá ante el belga Alexander Blockx (34°) que eliminó al italiano Flavio Cobolli (6°) por 6-7, 6-3, 6-0 y 6-3.