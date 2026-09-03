Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
US Open

Tabilo espera por una revancha contra Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

El número uno de Chile avanzó a la tercera ronda del Grand Slam tras vencer a Alexei Popyrin y en esta jornada conocerá a su rival, que puede ser el número 2 del mundo.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Alejandro Tabilo a la espera de rival en la tercera ronda del US Open.
© Getty ImagesAlejandro Tabilo a la espera de rival en la tercera ronda del US Open.

El tenista chileno Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) necesitó de tres horas y 20 minutos para avanzar a tercera ronda del US Open, luego de superar al australiano Alexei Popyrin (130°) por parciales de 2-6, 7-6 (4), 7-6 (3) y 6-2.

Luego del encuentro que se jugó en la cancha 7 del Centro de Tenis Billie Jean King en Nueva York, la mejor raqueta nacional conversó con la cadena ESPN donde analizó la victoria y reconoció que tuvo problemas para sacar adelante la brega.

“Fue un arranque difícil, (Popyrin) sacó increíble y yo estuve un poco presionado con mi saque, sabiendo que lo debía hacer bien. Después agarré mi ritmo de saque y pude llevarme esos dos tie-breaks que fueron fundamentales. Feliz de cómo sacamos este partido“, señaló Tabilo.

Alejandro Tabilo se mete en tercera ronda del US Open y espera a Alexander Zverev

ver también

Alejandro Tabilo se mete en tercera ronda del US Open y espera a Alexander Zverev

Tabilo reconoce que espera a Zverev en el US Open

Sobre cómo logró reencontrarse con su juego ante el oceánico, Unagi comentó que “empecé a jugar un poco más atrás (en la cancha), de cambiarle los saques, tratar de incomodar un poco y después enfocarme en lo que yo podía hacer bien que era sacar. Cuando empecé a sentirme mejor, él lo sintió y sabía que tenía que mantener ese ritmo”.

En el camino de Tabilo en el US Open está la posibilidad de que pueda enfrentar al número 2 del mundo, el alemán Alexander Zverev, siempre y cuando pueda superar la noche de este jueves a su rival en segunda fase, el francés Quentin Halys (52°).

Si se da este duelo, puede ser una revancha de lo que ocurrió en ese Grand Slam el 2025, cuando lo eliminó en primera ronda. “Sería espectacular y ojalá volviera a ser en esa cancha (Estadio Arthur Ashe) que fue un honor jugar allí. Ahora, tratar de hacer lo mejor posible, seguir recuperando y tratar de seguir con este ritmo”, afirmó.

En síntesis

  • El tenista Alejandro Tabilo avanzó a la tercera ronda del US Open tras vencer a Alexei Popyrin.
  • Tras un duro inicio, el chileno logró imponerse en cuatro sets y destacó su mejora en el servicio.
  • En la próxima fase, la raqueta nacional podría tener su gran revancha ante Alexander Zverev.
Lee también
Jannik Sinner recupera el cetro y logra su segundo título en Wimbledon
Tenis

Jannik Sinner recupera el cetro y logra su segundo título en Wimbledon

Definida la final de Wimbledon: así está el historial entre ambos
Tenis

Definida la final de Wimbledon: así está el historial entre ambos

¿Cómo quedaron los chilenos en el ranking ATP tras Roland Garros?
Tenis

¿Cómo quedaron los chilenos en el ranking ATP tras Roland Garros?

Zverev rompe la maldición y celebra su primer Grand Slam
Tenis

Zverev rompe la maldición y celebra su primer Grand Slam

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo