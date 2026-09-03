El tenista chileno Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) necesitó de tres horas y 20 minutos para avanzar a tercera ronda del US Open, luego de superar al australiano Alexei Popyrin (130°) por parciales de 2-6, 7-6 (4), 7-6 (3) y 6-2.
Luego del encuentro que se jugó en la cancha 7 del Centro de Tenis Billie Jean King en Nueva York, la mejor raqueta nacional conversó con la cadena ESPN donde analizó la victoria y reconoció que tuvo problemas para sacar adelante la brega.
“Fue un arranque difícil, (Popyrin) sacó increíble y yo estuve un poco presionado con mi saque, sabiendo que lo debía hacer bien. Después agarré mi ritmo de saque y pude llevarme esos dos tie-breaks que fueron fundamentales. Feliz de cómo sacamos este partido“, señaló Tabilo.
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Sobre cómo logró reencontrarse con su juego ante el oceánico, Unagi comentó que “empecé a jugar un poco más atrás (en la cancha), de cambiarle los saques, tratar de incomodar un poco y después enfocarme en lo que yo podía hacer bien que era sacar. Cuando empecé a sentirme mejor, él lo sintió y sabía que tenía que mantener ese ritmo”.
En el camino de Tabilo en el US Open está la posibilidad de que pueda enfrentar al número 2 del mundo, el alemán Alexander Zverev, siempre y cuando pueda superar la noche de este jueves a su rival en segunda fase, el francés Quentin Halys (52°).
Si se da este duelo, puede ser una revancha de lo que ocurrió en ese Grand Slam el 2025, cuando lo eliminó en primera ronda. “Sería espectacular y ojalá volviera a ser en esa cancha (Estadio Arthur Ashe) que fue un honor jugar allí. Ahora, tratar de hacer lo mejor posible, seguir recuperando y tratar de seguir con este ritmo”, afirmó.
En síntesis
- El tenista Alejandro Tabilo avanzó a la tercera ronda del US Open tras vencer a Alexei Popyrin.
- Tras un duro inicio, el chileno logró imponerse en cuatro sets y destacó su mejora en el servicio.
- En la próxima fase, la raqueta nacional podría tener su gran revancha ante Alexander Zverev.