El número uno del tenis chileno, Alejandro Tabilo (28°), buscaba ratificar las buenas sensaciones que dejó en su debut en el US Open ante el aleman Yannick Hanfmann en un desafío no menor ante el australiano Alexei Popyrin (130°), que lo eliminó en su único duelo entre sí, en Roland Garros 2025. Pero las cosas […]

El número uno del tenis chileno, Alejandro Tabilo (28°), buscaba ratificar las buenas sensaciones que dejó en su debut en el US Open ante el aleman Yannick Hanfmann en un desafío no menor ante el australiano Alexei Popyrin (130°), que lo eliminó en su único duelo entre sí, en Roland Garros 2025.

Pero las cosas no comenzaron de la mejor forma para el zurdo de origen canadiense, pues el oceánico apeló a su altísima efectividad con el primer servicio, lo que se sumó a dos quiebres en el saque del nacional, para llevarse el primer parcial por 2-6.

Tras ese mal inicio, Tabilo comenzó a reencontrarse con su juego, pues también logró meter primeros servicios y ante la paridad que había con Popyrin, la única forma en que marcó diferencias fue en el tie-break. Por esa vía, el chileno ganó el segundo y tercer set por 7-6.

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Tabilo supera a Popyrin y avanza en el US Open

En la cuarta manga, Unagi consiguió lo que mucho le costó durante el encuentro, que fue quebrarle el servicio al australiano. Lo hizo en el cuarto y sexto game, suficientes para encaminarse a una victoria trabajosa por 6-2 y así alcanzar su mejor desempeño histórico en el Abierto de los Estados Unidos.

Pero como suele suceder en el tenis, el descanso es poco. Pues el próximo sábado 5 de septiembre, Tabilojugará por la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada, donde igualmente debe esperar a su próximo rival.

La noche de este jueves, se medirán en el Estadio Arthur Ashe de Nueva York, el número dos del mundo, el alemán Alexander Zverev, ante el francés Quentin Halys (52°). Quien gane se medirá ante el crédito nacional.