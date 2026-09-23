Damián Pizarro no tuvo una buena actuación contra Colo Colo, por lo que los hinchas de Audax lo pifiaron cuando fue reemplazado.

Una jornada amarga fue la que vivió Damián Pizarro en el duelo entre Audax Italiano y Colo Colo, válido por la ida los octavos de final de la Copa Chile.

No le quedó ninguna jugada de gol al delantero, que tras una opaca actuación fue sustituido a los 72 minutos por el argentino Franco Troyanski.

En ese momento, los asistentes al Estadio Nacional le reprocharon el rendimiento al futbolista a través de una fuerte pifia, que retumbó bastante en el coliseo ñuñoíno.

Damián Pizarro ante Colo Colo

Las pifias para Damián Pizarro en Audax Italiano

“¿Reacciones del público con Damián Pizarro?”, fue la consulta que se le hizo al periodista Daniel Arrieta de TNT Sports, que estaba al borde del terreno de juego.

“Escucho pifias, tengo dudas si son específicamente para Damián Pizarro”, fue lo que manifestó en primera instancia mientas se realizaba la modificación.

La duda en algún momento era si el reproche venía de los hinchas locales o de Colo Colo, algo que quedó aclarado por el mismo Arrieta. “Las pifias por supuesto venían del lado de Audax Italiano, de su hinchada”, señaló.

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Gonzalo Fouillioux señaló que quizás lo podía salvar al delantero la decisión del entrenador. “No gustó el cambio quizás”, dijo en primera instancia, aunque luego entendió que “el rendimiento de Damián Pizarro” era la causa.

La revancha para el exRacing será este viernes, cuando desde las 20 horas se enfrenten en el mismo reducto por la revancha para encontrar al elenco que clasifique a cuartos de final.