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Colo Colo

Claudio Aquino habla de la lesión que lo tiene al margen en Colo Colo: “Mejorando de a poco”

Claudio Aquino manifestó que se está recuperando de su lesión y que se siente mejor, por lo que puede aparecer en el final de año.

Por Felipe Escobillana

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Aquino espera volver a jugar en Colo Colo en el final de año
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAquino espera volver a jugar en Colo Colo en el final de año

En Colo Colo hay un ausente hace muchas semanas: Claudio Aquino. El talentoso volante prácticamente no ha jugado nada en el segundo semestre, sumando solamente 46 minutos en tres encuentros.

Entró de recambio ante Limache (20 minutos), Everton (22 minutos) y La Calera (4 minutos), tras lo cual nunca más apareció debido a una lesión que lo tiene al margen hace un mes y medio.

El cuerpo médico del Cacique indica que tiene una “sobrecarga en la rodilla izquierda”, por lo que está en tratamiento kinésico para poder sanarse y volver a competir.

Claudio Aquino no juega hace un mes y medio

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Aquino se muestra positivo a pesar de su lesión

Aquino ayer apareció en el Nacional junto a su hijo para acompañar al plantel del Cacique. En esa instancia aprovechó de hablar brevemente sobre la dolencia que lo afecta.

Mejorando de a poco” fue lo que manifestó al ser consultado por RedGol sobre su lesión, además de levantar el dedo pulgar en señal de que todo avanza positivamente.

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Extraoficialmente se señala en el Monumental que la lesión de Aquino, más allá de la “sobrecarga” que se indica, es una sinovitis, similar a lo que sufrió Octavio Rivero en U de Chile.

La intención del jugador es lograr estar lo mejor posible para la recta final del torneo nacional y poder ser partícipe de la estrella 35 que el Cacique espera alcanzar.

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