El entrenador del Cacique evitó cuestionar la táctica de Audax Italiano en el empate sin goles en el Estadio Nacional por la Copa Chile 2026.

En Colo Colo ya está comenzando a instalarse cierta preocupación tras el empate sin goles ante Audax Italiano por la Copa Chile. Los albos sumaron su tercer partido al hilo sin ganar y sin poder convertir (ante Concepción por el torneo fue un autogol), lo que ya tiene impacientes a varios de cara a la recta final del año.

Y es que lo parecía una maquinita bien aceitada parece haberse estancado en las últimas semanas. El propio Fernando Ortiz tiene bastante claro esto, ya que da la sensación de que a su equipo ya le tomaron la mano para poder sacarle resultados.

Sin embargo, el Tano es enfático en apuntar que no saca nada con criticar el planteamiento de los rivales. Para el argentino, está en su manos el poder darle a su Colo Colo las herramientas necesarias para poder volver a los triunfos.

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Ortiz evita criticar a los rivales de Colo Colo por defenderse

El entrenador albo declaró en conferencia de prensa tras el empate ante Audax que “siempre hemos intentando buscar el resultado en los partidos que hemos empatado. A veces los resultados no se nos dan o el rival se encierra mucho y es difícil poder encontrar los espacios. Respecto a una idea táctica, decido en el momento lo que yo considere oportuno para sacar un partido adelante”.

El Colo Colo de Fernando Ortiz cumplió tres partidos sin poder convertir. | Foto: Photosport.

“No puedo dar una opinión por lo que hace el rival tácticamente. Sí tengo que darle una herramienta y soluciones a mi equipo. En esa situación, yo tengo que buscar la manera de encontrar los espacios cuando hay una multitud de jugadores rivales. No voy a cuestionar lo del rival”, agregó.

Para cerrar, el trasandino sostuvo que “me preocuparía mucho más si no creamos situaciones. Las situaciones las creamos, no estamos finos en ese último tramo. También está el rival, el arquero en el primer tiempo tuvo buenas actuaciones. Hay que seguir trabajando y afinando la puntería”.

¿Cuándo se jugará la vuelta de esta llave entre Colo Colo y Audax Italiano?

Albos e itálicos jugarán la revancha este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El ganador de este cruce enfrentará en cuartos de final de la Copa Chile 2026 al vencedor de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

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En síntesis