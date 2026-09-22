La estadística que molesta a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Me preocuparía, pero…”

El entrenador del Cacique terminó con el tarro tras nuevo empate ante Audax Italiano por Copa Chile.

Colo Colo no pudo superar a Audax Italiano y ahora la llave por Copa Chile se define recién el viernes. El Cacique pese a que intentó por todos los medios, logró batir la defensa de los tantos. Tampoco sirvió el ‘doble 9’ que propuso Fernando Ortiz en el Estadio Nacional.

Ni Javier Correa, ni Maxi Romero lograron superar a Tomás Ahumada. Tampoco aprovecharon la oportunidad Lautaro Pastrán, ni Marcos Bolados ni Álvaro Madrid que en más de una ocasión salvó la falta de gol de los delanteros albos.

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Resultado que fue analizado por Ortiz tras el pitazo final. Es que con el tarro aún encima, el trasandino recalcó que el partido fue distinto al último que se disputó en el Estadio Monumental y que terminó con triunfo por 5-1 para el Cacique.

“En el primer tiempo tuvimos más ocasiones que en el segundo. Hay que tratar de romper esa zona defensiva de ellos. Es difícil entrarle a un 5-4-1. Tendremos que buscar variantes. Ahora el viernes esperamos que podamos abrir el marcador”, indicó optimista Ortiz a TNT Sports.

Colo Colo lleva tres partidos sin marcar y existe preocupación en la interna alba. Photosport

La estadística que molesto a Fernando Ortiz: “Me preocuparía, pero…”

Ahora el tono de Fernando Ortiz cambió radicalmente cuando Dani Arrieta le recordó que Colo Colo ya lleva tres partidos sin marcar. Esto porque ante Huachipato no pudo anotar, frente a Concepción fue un autogol el tanto salvador y contra Audax tampoco se pudo romper el cero.

“¿Es algo que le inquieta la falta de finalización de las jugadas de peligro?”, indicó Dani Arrieta. Lo que provocó el cambio de cabracho el adiestrador albo.

“Hay ocasiones, Dani. Hay ocasiones. Hay un arquero. Los arqueros de ellos siempre son figuras. Me preocuparía mucho más si las ocasiones no se generan. Pero hay que tener paciencia, que se va a dar”, sentenció con evidente tarro por lo ocurrido en el Nacional.