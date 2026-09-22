El portero canterano analizó lo que fue este empate sin goles entre albos e itálicos por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Colo Colo sigue con la brújula algo extraviada luego de no salir del empate ante Huachipato y Concepción por la Liga de Primera. Ahora los albos igualaron sin goles ante Audax Italiano por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, dejando abierta la llave para la revancha de unos días más en el Estadio Nacional.

Pese a lo discreto del marcador en el recinto ñuñoíno, hubo un jugador que supo aprovechar bien su oportunidad de jugar ante los itálicos. Hablamos de Eduardo Villanueva, quien tomó los guantes de arquero titular antes las bajas de Vozinha y Gabriel Maureira.

Y el canterano no desentonó. Como buen arquero de equipo grande respondió ante las pocas llegada que pudo generar Audax, incluso un par que bien pudieron traducirse en una derrota para el Cacique dado el trámite del compromiso.

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Lo que dijo Villanueva tras atajar todo en el arco de Colo Colo

Tras el partido el portero fue elegido como la figura para la señal de TNT Sports, a la cual señaló luego del 0-0 que “era una oportunidad que venía trabajando hace mucho tiempo, entonces tenía mucha confianza en que lo iba a hacer muy bien”.

“El arquero de Colo Colo tiene que estar preparado para una, para dos. Quiero sacarme un poco de presión, porque para mí es más responsabilidad. Yo soy canterano, llevo ya once años en el club, entonces para mí no es presión, para mí es responsabilidad de saber lo que significa defender esta camiseta”, agregó.

En ese sentido, el canterano declaró que “creo que las oportunidades se ganan con trabajo, pero también entiendo que las oportunidades son escasas. Entonces por ahí entiendo que tenía que rendir, también tenía que responder a la confianza que me entregan mis compañeros y el cuerpo técnico día a día”.

Eduardo Villanueva pudo mantener su arco en cero atajando para Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Por ahí me sentía un poco al debe con los hinchas que me conocen desde las categorías inferiores. Creo que… en parte, mi buen rendimiento es en gratitud hacia ellos porque me escribieron mucho, me mandaron muchos mensajes, me alentaron. Entonces estoy muy agradecido de tanto apoyo”, añadió.

Para cerrar y apuntando a la revancha de esta llave, Villanueva afirmó que “quedó abierta. Fue un empate, ambos equipos tuvieron llegadas. Creo que Audax Italiano planteó mejor el partido que la vez anterior. Cerraron más los espacios. Hoy día era un partido para jugar por las bandas y nuestro fuerte es el mediocampo. Entonces ellos cerraron bien el medio, cerraron bien las bandas. La llave está abierta y lo importante es que el viernes vamos a tener a nuestra gente aquí de local y sabemos que lo vamos a ganar”.

¿Cuándo se jugará la vuelta de esta llave entre Colo Colo y Audax Italiano?

Albos e itálicos se volverán a ver las caras este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El ganador de este cruce enfrentará en cuartos de final de la Copa Chile 2026 al vencedor de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

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En síntesis