El compromiso entre albos e itálicas por los octavos de final de la Copa Chile 2026 no contará con trasmisión televisiva por TNT Sports.

Colo Colo vuelve a la acción para jugar por los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los albos enfrentarán desde las 20:30 horas a Audax Italiano en el Estadio Nacional, buscando un triunfo que los acerque en la ronda de cuartos del certamen doméstico.

Al frente estará un equipo que ha podido gozar de una buena racha en la Liga de Primera, ya que con dos triunfos al hilo logró escapar de los puestos de peligro en la parte baja. Por lo mismo, los dirigidos por Patricio Graff esperan poder traspasar ese buen presente en esta llave ante el Cacique.

Por su parte Fernando Ortiz tendrá que saber sortear bajas importantes. El argentino no podrá contar en el arco ni con Vozinha ni con Gabriel Maureira, teniendo que recurrir a Eduardo Villanueva para que se ponga los guantes. Afortunadamente, tendrá de vuelta a Arturo Vidal y Javier Correa, dos que no pudieron jugar el último partido por el torneo local.

ver también Eligen a Claudio Aquino como uno de los “mayores fraudes” de Colo Colo: “Una decepción total”

¿A qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile 2026?

Este encuentro entre albos e itálicos se jugará hoy martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Colo Colo vs Audax Italiano?

Este compromiso no contará con transmisión televisiva en TNT Sports, ya que solo podrá ser visto vía STREAMING y ONLINE a través de la plataforma de HBO Max para usuarios previamente suscritos.

¿Cómo activar HBO Max?

Quienes ya cuenten con TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max, autenticando su cuenta web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña). Tras eso, seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

Este duelo entre Colo Colo y Audax Italiano irá solo por la plataforma de HBO Max.

Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente:

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max

o abrir la app de HBO Max Seleccionar “Iniciar sesión”

Elegir la opción “Conectar con tu proveedor”

Buscar el operador de TV correspondiente

Ingresar con los datos de usuario ( correo y contraseña del servicio contratado)

del servicio contratado) Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido

la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido

ver también No es solo Arturo Vidal: Los diez jugadores de Colo Colo que terminan contrato en diciembre

Además, los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.