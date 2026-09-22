Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa chile

“Estilo ofensivo”: la formación de Mario Salas para su debut con Cobreloa en Copa Chile

El “Comandante” enfrentará a Coquimbo Unido en su primer partido con los loínos. Pero también tiene un ojo puesto en lo que será la “final” del sábado ante Santiago Wanderers.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Mario Salas prepara su debut este martes
© CobreloaMario Salas prepara su debut este martes

Este martes 22 de septiembre se vive un día histórico para Cobreloa: Comienza oficialmente la era de Mario Salas y su debut será ante el actual campeón de la Liga de Primera. El cuadro loíno recibe a Coquimbo Unido por los octavos de final de Copa Chile. 

Partido que sus pupilos ya palpitan ya que será un prueba importante para medir al equipo que también lucha por el ascenso en la Primera B

Pronósticos Cobreloa vs Coquimbo Unido: los Loínos quieren iniciar con el pie derecho el ciclo de Mario Salas

ver también

Pronósticos Cobreloa vs Coquimbo Unido: los Loínos quieren iniciar con el pie derecho el ciclo de Mario Salas

Él tiene un estilo muy ofensivo. Le gusta mucho el trabajo de los laterales. Que tengan libertad para pasar. Pero que a su vez el volante central los cubra por ese lado. También hay que tener orden defensivo”, declaró en la previa Thomas Aránguiz. 

Por lo mismo, se espera una formación que combine experiencia y juventud para priorizar lo que será la definición de la Primera B. Además tendrán minutos los suspendidos como Rodolfo González y Jorge Gatica. 

Así las cosas, el espacio de En La Línea Deportes adelantó la posible formación que tendrá para este martes ante Coquimbo. Partido donde se utilizará a los que están suspendidos justamente para el duelo del sábado. 

De esta forma el once estelar sería con Diego Tapia, Joaquín Méndez, Lucas Wastavino, Rodolfo González y Felipe Saavedra. En el medio, Jorge Gatica, Agustín Quezada, Matías Sandoval y Yastin Navarro. En la delantera la dupla Juan Ignacio Duma y Camilo Orellana. 

Cabe consignar que el partido está programado para las 20:30 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max. 

La semana clave para Mario Salas: Copa Chile y “final” de la Primera B

En Cobreloa ya dieron vuelta la página tras la abrupta salida de César Bravo. Por lo que ahora no quieren complicaciones dentro de la cancha. 

Menos en la semana clave que se avecina para Mario Salas donde disputa los octavos de Copa Chile y el encuentro pendiente frente a Santiago Wanderers, lo que será fundamental por la lucha del ascenso directo en la Primera B. 

Mario Salas revela un secreto de su contrato con Cobreloa en la Primera B: “No es para tomar de forma negativa”

ver también

Mario Salas revela un secreto de su contrato con Cobreloa en la Primera B: “No es para tomar de forma negativa”

Sea por Copa Chile o por la Primera B como el sábado, tenemos que salir a ganar. Tenemos un gran plantel, también los juveniles nos pueden cubrir. Mantenemos las aspiraciones para ser campeones que es lo que todos queremos”, recalcó Aránguiz que le entregó el respaldo total a Mario Salas, a quien ya lo dirigió en Magallanes. 

Por lo mismo, se espera un once estelar con todos los titulares el próximo sábado 26 de septiembre cuando Cobreloa reciba a Santiago Wanderers en el duelo que fue suspendido en la Primera B por la disputa de los caturros de la Copa Intercontinental Sub 20. 

Lee también
¿Cobreloa bota la Copa Chile? La decisión de Mario Salas con el equipo
Chile

¿Cobreloa bota la Copa Chile? La decisión de Mario Salas con el equipo

Mario Salas revela un secreto de su contrato con Cobreloa: "No es algo para..."
Chile

Mario Salas revela un secreto de su contrato con Cobreloa: "No es algo para..."

Mario Salas palpita la "final" de Cobreloa contra Wanderers
Chile

Mario Salas palpita la "final" de Cobreloa contra Wanderers

Mario Salas sorprende con cambio de chip en Cobreloa: “Presionar alto"
Chile

Mario Salas sorprende con cambio de chip en Cobreloa: “Presionar alto"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo